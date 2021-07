Merkel og Johnson vil legge pølsekrigen død

Det må jobbes for å finne løsninger på grensedisputter mellom britene og EU, sa Merkel da hun fredag møtte sin britiske motpart, Boris Johnson.

– Jeg er optimistisk med tanke på at det kan skje, sier Merkel.

Besøket kommer dagen etter at britene og EU ble enige om en tre måneder lang pause i forhandlingene om reglene for kjøttimport i Nord-Irland i tiden etter brexit.

La pølsekrigen død

Det er blitt kalt pølsekrigen i tabloidavisene og omhandler leveranser av kjøtt fra Nord-Irland, som er innenfor EUs tollmur, og resten av Storbritannia.

– Det er forhåpentlig sånn, som vi sa på vårt bilaterale møte, at når det gjelder frossent kjøtt, er det «wurste» bak oss, sa Johnson i et ordspill på det tyske ordet for pølse, wurst.

Merkel sa at de to europeiske stormaktene i en ny samarbeidsavtale er enige om å holde regelmessige samtaler i kjølvannet av brexit. Det er et nytt kapittel for bilaterale forhold mellom landene, sier Merkel.

Den tyske statsministeren uttrykte også stor bekymring for antallet supportere som slipper inn på fotball-EM-kampene i London, mens Johnson vitset om at engelskmennene sendte tyskerne ut av EM.

– Gjennom tidene har mye endret seg, men i en stor del av din tid som statsminister var det helt klart en tradisjon for England å tape for Tyskland i fotballturneringer. Jeg er så klart takknemlig for at du har brutt denne tradisjonen denne ene gangen, sa Johnson.

Skal møte dronningen

Merkel, som er inne i sin siste tid som tysk statsminister, er trolig på sitt siste statsbesøk til Storbritannia, og hun møtte Johnson på den britiske statsministerens landsted, Chequers.

Der fikk hun et albuestøt fra den britiske statsministeren, i en koronavennlig hilsen.

Senere skal Merkel møte dronning Elizabeth på Windsor-slottet utenfor London.