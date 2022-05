MDGs landsmøte går inn for å løfte EU-debatten

Det er klart etter at partiets landsmøte gikk til votering i EU-saken lørdag.

Et stort flertall på landsmøtet endte opp med å stemme for et forslag om at Norge nå må ta stilling til EU-spørsmålet.

MDG skal jobbe aktivt for å løfte en slik debatt, fastslås det videre.

I sin helhet lyder vedtaket slik:

«MDG mener den helt nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av krigen i Ukraina, sammen med den stadig mer akutte klima- og naturkrisen, hensyn til jobber i Norge, og internasjonal solidaritet, tilsier at Norge nå må ta stilling til om vi skal søke medlemskap i EU. MDG skal aktivt bidra til å løfte en slik debatt.»

Kompromissforslag

Beslutningen kommer etter en til tider anspent diskusjon i partiet.

EU-saken var egentlig utelatt fra dagsordenen for landsmøtet, men kom inn bakveien gjennom endringsforslag til resolusjoner om andre temaer, som energi og næringspolitikk.

Da landsmøtet startet fredag ettermiddag, ble det derfor ryddet plass til en egen EU-debatt.

Lørdag morgen fulgte redaksjonskomiteen på landsmøtet opp med et kompromissforslag i saken, og det er dette forslaget som nå er vedtatt.

De andre forslagene som var lagt fram i saken, ble frafalt.

På glid

Under debatten på landsmøtet tok flere delegater ordet for å fortelle om hvordan de er gått fra nei til ja i EU-spørsmålet.

Ingrid Liland (32), som stiller til valg som nestleder på landsmøtet, forteller til NTB at også hun er blant dem som har gjort denne bevegelsen.

– Jeg trodde at Norge kom til å gå foran i viktige saker, blant annet klima og miljø. Nå viser det seg at det er EU som tar ledertrøyen i Europa. Det har jeg nok landet på at vi må være med på.

Liland sier ja-standpunktet har vokst gradvis fram.

– Og da pandemien traff, så ble det veldig tydelig at jeg hadde landet på ja. Det ble så åpenbart hvor sårbare vi er som enkeltnasjon i en tid der alle problemer er internasjonale.

Trekker fram krigen i Ukraina

Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo, er blant dem som har presset sterkest på for å få EU på agendaen i MDG.

– For meg handler det primært om at vi som et grønt parti bør være et parti som er positivt også til norsk EU-medlemskap fordi EU ligger helt i tet når det gjelder klima- og miljøarbeid. Veldig mye av det som skjer også i norsk politikk kommer direkte fra EU gjennom EØS. Det mener jeg er grunn nok til å være for, sier Marcussen til NTB.

Hun mener samtidig at ja-standpunktet styrkes kraftig av Russlands invasjon i Ukraina.

– Det fins nesten ikke et mer relevant tidspunkt å diskutere EU på, sier hun.

– Den beste måten å skape trygghet på for små, liberale demokratier som vårt eget, er å inngå i forpliktende samarbeid med andre liberale demokratier. Det er nettopp det EU er, og det er derfor også Ukraina så gjerne vil inn i EU.

Kuppanklager

Men saken splitter, og under debatten i landsmøtesalen kalte flere delegater prosessen et «kupp».

I redaksjonskomiteen tok Frode Elias Lindal fra Alta MDG ut dissens.

– Jeg syns ikke EU-debatten er blitt godt nok behandlet, og jeg ønsker ikke at vi skal være et uforbeholdent ja-parti. Vi bør si nei til EU, sier Lindal til NTB.

Han mener det vil skape for mye støy å løfte en EU-debatt i Norge nå.

– Det er ikke det De Grønne skal holde på med. Det vil kaste bort tida vår.