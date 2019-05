MDG jubler for de grønnes framgang i EU-parlamentet

– Dette er et fantastisk og historisk resultat som gjør De Grønne til en sterk motstemme til høyrepopulistene i Europa, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, i en pressemelding.

Hun tror de store blokkene vil være avhengige av de grønne partiene for å kunne danne flertall, noe som vil gi politikken et mer miljøvennlig avtrykk.

Fakta Foreløpig resultat for EU-valget Foreløpig resultat for fordelingen av seter etter valget til nytt EU-parlament, basert på offisiell prognose oppdatert mandag kl. 10.40. (Endring fra dagens situasjon i parentes.) EPP – konservative partier og kristendemokrater: 182 (-35) S&D – sosialister og demokrater: 147 (-39) ALDE&R – liberale partier og franske LREM: 109 (+41) Greens/EFA – grønne partier: 69 (+17) ECR – konservative partier: 59 (-17) ENF – høyrepopulister: 58 (+21) EFDD – populister: 54 (+13) GUE/NGL – venstreradikale: 38 (-14) Andre: 35 Valgdeltakelse: 50,8 prosent Kilde: EU-parlamentet

– At de store blokkene nå er avhengige av oss for å danne flertall, er særlig en seier for dem som er barn i dag og skal arve kloden etter oss, sier Bastholm.

Foreløpige resultater viser at alliansen mellom de grønne partiene og European Free Alliance (EFA) får 70 plasser, 18 flere enn i 2014. EFA består av partier som blant annet ønsker å bryte opp fløypolitikken og endre den politiske diskursen.

EU-parlamentet har til sammen 751 representanter fra de i alt 28 EU-landene.