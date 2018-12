May til Europa for å diskutere brexitavtalen

Mens May kjemper for å redde brexitavtalen, møter hun den nederlandske statsministeren Mark Rutte klokken 9 og Tysklands statsminister Angela Merkel klokken 13.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for å få ytterligere forsikringer, sa May til motstanderne i Parlamentet mandag. I møtene vil statsministeren ta opp de bekymringene Underhuset har gitt uttrykk for.

Siste frist i januar

Reisen til May er samme dag som den ekstraordinære brexitdebatten i Parlamentet. Mandag kveld ble det kjent at statsministeren har utsatt den planlagte avstemningen om skilsmisseavtalen på ubestemt tid.

Det har foreløpig ikke blitt satt noen dato for når avstemningen skal skje, men May har tidligere antydet at 21. januar er siste frist, skriver BBC.

Tusk vil ikke reforhandle

Senere denne uken skal hun til Brussel for å møte EU. Også der skal hun ta opp bekymringene fra Underhuset. Trolig vil ikke ordlyden i avtalen endres etter møtet, for EU-president Donald Tusk gjorde det mandag kveld klart at det ikke blir noen reforhandling av avtalen.

Torsdag skal han og 27 andre EU-ledere diskutere avtalen på et møte.

– Vi vil ikke reforhandle avtalen, inkludert reserveløsningen for irskegrensen. Men vi er klare til å diskutere hvordan vi kan forenkle Storbritannias ratifisering, skrev Tusk på Twitter mandag.