May: Brexit-utkastet bedre enn den norske modellen

May presenterte torsdag utkastet i Underhuset. Hun mener regjeringen med forslaget som nå foreligger, har oppnådd noe mange mente ikke kunne gjøres.

– Vi ble fortalt at vi hadde et valg mellom to ting – Norge-modellen og Canada-modellen, og at vi ikke kunne få en skreddersydd avtale. Men skissen til politisk erklæring innebærer en ordning som er bedre for vårt land enn begge disse. En mer ambisiøs frihandelsavtale enn EU har med noe annet land, sa May.

- Best mulige

Hun understreket også overfor parlamentsmedlemmene at Storbritannia risikerer å forlate EU uten en avtale dersom utkastet blir stemt ned.

– Vi kan velge å forlate EU uten noen avtale, vi kan risikere at det ikke blir noen brexit i det hele tatt, eller vi kan stå sammen og støtte den beste avtalen som det er mulig å forhandle frem, sa May.

– Dette handler om å gjøre de riktige valgene, ikke bare de enkle. Det vil være uansvarlig å bare rive i stykker avtalen.

Advarte parlamentsmedlemmene

Hun var også klar på at utkastet ikke er den endelige brexit-avtalen.

– Dette fører oss nært en brexit-avtale, men det er ikke den endelige avtalen. Det er et utkast som gjør at vi kan forlate EU på en smidig og velordnet måte den 29. mars 2019, sa May, til spredt latter fra parlamentsmedlemmene.

Samtidig advarte hun Parlamentet mot å stemme ned utkastet til en endelig brexit-avtale.

– Når en endelig avtale er klar, vil jeg ta den med til Parlamentet. Å stemme mot denne vil føre oss tilbake til null, sa May.

