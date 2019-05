May ber Corbyn om å redde brexit-avtalen

– Jeg har i dag vist at jeg er villig til å inngå kompromiss for å gi det britiske folk en brexitløsning, skrev May i et brev til Corbyn tirsdag.

Henvisningen er til hennes uttalelse tidligere tirsdag da hun sa at Parlamentet skal få bestemme om det skal holdes en ny folkeavstemning om brexit, hvis de folkevalgte vedtar hennes siste brexitplan neste måned.

– Avtalen er vår siste mulighet. Jeg ber deg også om å inngå kompromiss, slik at vi kan oppfylle løftene som begge våre partier har lovet i våre manifest, og gjenopprette tilliten i vår politikk, skriver hun i brevet, som omhandler betingelsene for Storbritannias uttreden fra EU, melder Reuters.

Corbyn sier at hans opposisjonsparti ikke kan stemme for Mays utmeldingsavtale. Han sier at Mays nye tilbud «i det store og det hele er et oppkok av regjeringens ståsted» fra samtalene med opposisjonen som brøt sammen i forrige uke.

Samtalene har «gått så langt som de kan», uttalte Corbyn fredag da sammenbruddet var et faktum. Da hadde partene i seks uker forhandlet for å se om de kunne oppnå enighet rundt betingelsene for Storbritannias uttreden fra EU.

Hensikten har vært å finne en løsning som kan samle støtte i Underhuset, etter at Mays brexitavtale har blitt avvist tre ganger. I begynnelsen av juni vil hun gjøre et fjerde forsøk.

Storbritannia skulle ha forlatt EU 29. mars, men datoen er utsatt til 31. oktober.

Labour-leder Jeremy Corbyn under statsminister Theresa Mays spørretime i Underhuset 1. mai. Foto: House of Commons / PA via AP / NTB scanpix