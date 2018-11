Måling: Britene vil bli i EU

I målingen, som er publisert av TV-kanalen Channel 4, svarer 54 prosent at de ville stemt for fortsatt britisk medlemskap i EU dersom det ble arrangert en ny folkeavstemning. Til sammenligning stemte 51,9 prosent for brexit i folkeavstemningen i juni 2016.

Annonse

Meningsmålingsbyrået Survation står bak målingen, som omtales som den største i sitt slag. I løpet av to uker mellom 20. oktober og 2. november har 20.000 personer deltatt via nettet. Det er ikke angitt noen feilmarginer for målingen.

I flere av de områdene der de som ville ut av EU, sto sterkest, har mange velgere endret mening. Noen steder har andelen som vil melde seg ut av unionen falt med opp mot ti prosentpoeng. Statsminister Theresa May har utelukket å holde en ny folkeavstemning, mens parallelt med EU-forhandlingene har flere tatt til orde for at folket også må få si sin mening om den endelige avtalen med unionen.

Under avstemningen for halvannet år siden utførte Survation en måling som viste flertall for å forlate EU. Selskapet var også det som kom nærmest i å forutsi utfallet av parlamentsvalget i fjor.