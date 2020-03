Koronakrisa rammer melkebønder: Ber EU gripe inn

Alle sentrale indikatorer for meierisektoren viser en sterk nedadgående spiral, melder EMB.

Den globale handelsindeksen for meieriprodukter har falt med 3,9 prosent den siste uka, etter en vedvarende jevn nedgang de foregående ukene. I det italienske spottmelkemarkedet har prisene sunket med 7 prosent sammenlignet med februar.

På grunn av koronakrisen, har enkelte interessenter i meierimarkedet begynt å iverksette tiltak. Meieriet Mila i Sør-Tyrol ba nylig produsentene om å frivillig redusere produksjonsvolumet, slik at melkeforsyningen blir tilpasset krisesituasjonen.

Vil ha felles tiltak

EMB mener at det ikke er nok at individuelle regioner tar grep, eller at forskjellige regioner eller institusjoner iverksetter tiltak som er veldig forskjellige.

– Tiltakene må være rettet mot alle og ha brei støtte – det er eneste måte for å få krisen under kontroll. I Europa er livene våre allerede så tett sammenvevd at det ikke er mulig at individuelle tiltak gir meningsfulle resultater. Takket være disse nære båndene, deriblant de overordnede institusjonene i EU, er det mulig å gjøre koordinerte tiltak under denne krisen i meierisektoren til virkelighet, skriver EMB.

Derfor ber de om en koordinert kriseaksjon i meierisektoren. EMB viser til at koronaviruset har ført til redusert kapasitet på meierier og logistikk. Dette skal igjen være ytterligere forsterket av mulighetene for personellmangel, så vel som fallende etterspørsel for visse produkter.

Må skje snarest

For å snu om på situasjonen, mener de EU-kommisjonen umiddelbart må begynne å forberede en koordinert ordning for reduksjon av produksjonsvolum av melk.

– Siden situasjonen som forventet fortsetter å forverre seg, må en volumreduksjon settes i verk snarlig, mener EMB.

Slik kan bønder i fellesskap redusere produksjonen på sine gårder, mener de.

– En slik samordnet handling, koordinert på EU-nivå, kan tilpasse produksjonsvolumet etter dagens situasjon og holde de økonomiske konsekvensene i sjakk, skriver EMB.

De er også tydelig i sitt budskap:

– Tiden for å gjøre tiltak er nå. Hvis landbruket ikke reagerer, er det en stor risiko for at hele sektoren går inn i sin verste krise til nå. Selv når de helsemessige konsekvensene av koronaviruset begynner å avta, vil det økonomiske utfallet fortsatt være ødeleggende. Under krisa i 2016, ble den frivillige reduksjonen av produksjonsvolumet lansert for seint. Denne kritiske feilen må ikke gjentas, fordi landbruket og dets produkter er uunnværlige for alle EU-borgeres levebrød.