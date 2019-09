Kilde: Corbyn vil stemme for nyvalg med brexit-utsettelse

En kilde nær Jeremy Corbyn sier han vil be sine folk stemme for et eventuelt nyvalg 14. oktober, men at han vil ha inn en «mekanisme» for å utsette brexit.

Samme dag som Parlamentet samles igjen, jobber Labour-lederen fortsatt med strategien for hvordan en hard brexit kan unngås. Det siste er å forsøke å koble et mulig nyvalg til en utsettelse av brexit, ifølge The Suns politiske redaktør Tom Newton Dunn.

– Interessant. En høytstående Labour-kilde nær Corbyn sier at han fortsatt vil at hans parlamentarikere skal stemme for nyvalg 14. oktober, men med en «mekanisme» for å tvinge en utsettelse av brexit og hindre en no deal-utmelding, skriver Dunn på Twitter.

– Er det i det hele tatt mulig, spør han rett etterpå.

Corbyn har lenge snakket varmt for et nyvalg, men flere av hans partifeller er skeptiske til å gå inn for et valg før de har sikret seg mot en hard brexit. Ifølge Daily Mirrors politiske redaktør Pippa Crerar gjelder det titalls Labour-representanter i Parlamentet.

Dersom statsminister Boris Johnson foreslår nyvalg, trenger han støtte fra to tredeler i Underhuset. Det betyr at han trenger å få med seg rundt 100 av Labours 247 representanter.