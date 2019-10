Juncker trakk fram økonomiplan i avskjedsdebatt

– Vi har oppnådd det vi satte oss fore: å skape nye jobber og solid vekst i Europa igjen, sa Juncker til parlamentarikerne i Strasbourg.

Investeringsplanen, som altså uformelt omtales som Juncker-planen, har ifølge opphavsmannen skapt 1,1 millioner arbeidsplasser og løftet brutto nasjonalprodukt på tvers av unionen med 0,9 prosent.

Stor variasjon i ledighet

Planen ble lansert da den politiske veteranen fra Luxembourg tok over som leder for «EUs regjering» for fem år siden. Målet var å få fart på investeringene i EU i kjølvannet av finanskrisen. Den europeiske investeringsbanken og et strategisk investeringsfond har bidratt til å mobilisere private investorer, med fondet som garantist for å sikre mer kapital.

Juncker sier planen har sikret investeringer verdt 432 milliarder euro, som med dagens kurs ville blitt rundt 4.400 milliarder kroner. Den avtroppende lederen sa at hans mål var å hjelpe et Europa som hadde brutt sammen. Han påpekte at arbeidsledigheten i unionen nå er den laveste siden 2000.

Det er fortsatt store variasjoner mellom medlemslandene. Landene i sør ble rammet hardt av finanskrisen og ledigheten blant unge har vist seg vanskelig å få bukt med. I Hellas er ungdomsledigheten på hele 33 prosent – én av tre unge er uten jobb. Spania er nesten like ille, med 32,3 prosent, mens Italia ligger på 27,1 prosent eller litt over en firedel.

– Kastet bort krefter på brexit

Tidligere på dagen la Juncker og EU-president Donald Tusk fram resultatene etter toppmøtet før helgen, inkludert den nye brexitavtalen.

– EU har gjort alt som står i sin makt for å sikre en ryddig britisk utmelding, sa Juncker.

– Tid og krefter har vært kastet bort på brexit, la han til og uttrykte irritasjon over at han ikke har kunne bruke mer av femårsperioden på å tjene unionens borgere bedre.

Jean-Claude Juncker skulle etter planen overlate tømmene til tyske Ursula von der Leyen 1. november, men hennes kommisjon ligger an til å bli minst en måned forsinket etter at EU-parlamentet avviste tre av de 26 kandidatene.

