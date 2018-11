EU gir klarsignal for brexitkamp i Underhuset

Det var ingen jubelstemning å spore da stats- og regjeringssjefene i EU samlet seg til ekstraordinært toppmøte i Brussel søndag.

På møtet ga de europeiske lederne som ventet sin velsignelse til den 584 sider lange skilsmisseavtalen som er forhandlet fram med Storbritannia. Men champagneglassene ble stående i skapet.

– Dette er ikke noe øyeblikk for jubel eller feiring. Dette er trist. Det er en tragedie, sa EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

Ifølge ham er det ingenting høytidelig ved at et så stort medlemsland som Storbritannia har bestemt seg for å gå ut.

Et tap for alle

EU har finpusset budskapet i månedsvis. Ingen vinner på brexit, lyder advarselen. Det er en tap-tap-situasjon, og det eneste EU kan håpe på, er å begrense skadene.

– Vi har gjort alt vi kan for å sikre at denne skilsmissen blir så problemfri som mulig, men ingen skilsmisser er helt problemfrie, sa Juncker.

Enigheten er helt nødvendig for å bygge tillit når EU og Storbritannia nå går fra hverandre, fastholdt EUs forhandlingsleder Michel Barnier.

– I den neste fasen skal vi bygge et ambisiøst partnerskap uten sidestykke. Vi vil forbli allierte, partnere og venner, sa han.

Uro foran avstemning i London

Barnier tillot seg samtidig å komme med en klar formaning til britiske folkevalgte.

– Tida er nå inne for at alle tar sitt ansvar. Alle.

EU-toppene er nemlig smertelig klar over at det er i Underhuset den virkelig store utfordringen ligger. En avstemning om skilsmisseavtalen er ventet allerede i desember.

– Det blir vanskelig, det er åpenbart. Det er mange krefter som sier de er imot. Men vi får vente og se. Det er fortsatt litt tid igjen, sa Sveriges fungerende statsminister Stefan Löfven da han ankom til toppmøtet.

– Skulle avtalen falle i Underhuset, da er vi i en veldig besværlig situasjon, advarte han.

Press fra alle kanter

Storbritannias statsminister Theresa May har varslet at hun vil reise landet rundt de nærmeste ukene for å overbevise folk om at avtalen som ligger på bordet, er den riktige.

Men statsministeren presses fra alle kanter. Opposisjonspartiet Labour har stemplet avtalen som et nederlag som ikke fortjener Parlamentets støtte. De nordirske unionistene i DUP, som May er avhengig av for å ha flertall i Parlamentet, har krevd at avtalens løsning for irskegrensa må strykes. Skotske politikere krever tettere tilknytning til EU-markedet. Men kanskje verst av alt: En lang rekke politikere fra Mays eget konservative parti har gjort det krystallklart at de er innstilt på å stemme nei.

Boris Johnson, som tidligere i år trakk seg som utenriksminister i protest mot Mays brexitstrategi, mener avtalen minner om «Titanic».

– Tida er nå inne for å gjøre oppmerksom på isfjellet som ligger foran oss, sa han lørdag.

