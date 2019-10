Johnson vil snu tap til triumf i Parlamentet

I sitt korte virke som britisk statsminister – han må sitte til 20. november for å unngå å bli den som har sittet korteste – har Johnson tapt hver eneste viktige avstemning i Underhuset. I tillegg ble forsøket på en langvarig suspensjon av Parlamentet kjent ulovlig og annullert av høyesterett.

Det er bakteppet når han skal prøve å overbevise parlamentarikerne om å godta den nye skilsmisseavtalen med EU. Dersom han taper på lørdag også, må han skrive til EU og be om mer tid. Det har han sverget dyrt og hellig at han aldri vil gjøre, men loven sier han må.

Får han ja, kan han holde løftet sitt om å forlate unionen 31. desember, men det er ingen enkel oppgave som står foran ham.

De konservative har for tiden 288 medlemmer i Underhuset, etter at flere har hoppet av eller blitt kastet ut av partigruppen. Johnsons parti er dermed langt unna et flertall av de 650 plassene i forsamlingen. Det hjelper heller ikke at det nordirske støttepartiet DUP har sagt at det ikke vil gi sine 10 stemmer til Johnsons avtale.

Han risikerer også en viss motstand blant de argeste EU-motstanderen i egne rekker, men kan ha større sjanser enn forgjengeren Theresa May. Hun ble nedstemt tre ganger og måtte til slutt vike plass for Johnson som partileder og statsminister. Hun tapte siste runde med 58 stemmer, mye på grunn av intern motstand i partiet. De fleste som stemte mot May i toryenes såkalte European Research Group (ERG), antas å støtte Johnson.

Blant opposisjonen ventes de fleste av Labours 244 representanter å gå mot avtalen. Det samme gjelder de 19 liberaldemokratene og det skotske nasjonalistpartiet SNPs 36 parlamentsmedlemmer.

– Det kommer til å bli mye, mye jevnere enn i Mays avstemninger. Det kommer til å være snakk om tre, fire, fem stemmers overvekt den ene eller den andre veien, sier analytiker Tony Travers ved London School of Economics.