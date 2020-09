Johnson sier han har troen på at brexit uten avtale unngås

Johnson fastslo imidlertid at han ikke vil gå tilbake på det omstridte, nye lovforslaget som regjeringen har vedgått krenker folkeretten. Lovforslaget inneholder punkter som er i strid med brexitavtalen, men regjeringen har hevdet at det vil fungere som et sikkerhetsnett.

Den siste tiden er det antatt at sannsynligheten har blitt høyere for at partene ikke vil få i havn noen avtale før overgangsperioden utløper 31. desember.

Statsministeren sa i nasjonalforsamlingen at det ikke er ønskelig for noen av partene at det ikke blir en avtale.

– Derfor har jeg full tro på og forventninger om at det ikke blir utfallet, sa han.

