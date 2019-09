Johnson-rådgiver mener Johnson kan trenere mistillitsvotum

Kabinettssekretær Mark Sedwill var mandag til utspørring i Underhusets konstitusjonskomité. Der ble mekanismene rundt et regjeringsskifte tema.

Sedwill sa at en statsminister er forpliktet til å trekke seg først når han eller hun kan foreslå en alternativ kandidat for dronningen. Det må være en kandidat statsministeren mener kan få støtte av et flertall i Underhuset.

Selv mistet Boris Johnson flertallet etter forrige ukes dramatikk i Parlamentet. Phillip Lee hoppet av og 21 toryer ble ekskludert fra gruppen etter å ha stemt mot regjeringen. I helgen trakk Amber Rudd seg som statsråd og som medlem av parlamentsgruppen. Han gikk dermed fra knappest mulig flertall – én stemmes overvekt – til å ha 45 mandater færre enn opposisjonen.

Uthaling ved mistillit

Det har også vært snakk om mistillitsforslag mot regjeringen. Da har Parlamentet 14 dager på å komme opp med en ny statsminister. Ronnie Cowan fra skotske SNP spurte om Johnson i så fall kunne hale ut tiden ved å ikke komme med noen anbefalinger til dronningen i løpet av de dagene.

Sedwill bekreftet dette og mente statsministeren ikke er forpliktet til å foreslå en ny statsminister etter et mistillitsforslag.

Andre muligheter

Brexitforkjemper og parlamentariker Nigel Evans sa at regjeringen kan stille mistillitsforslag mot seg selv for å unngå å føye seg etter et lovpålegg om å be EU utsette brexit. Da slår den samme 14-dagersfristen inn, og risikoen er at parlamentet bruker den til å finne en annen statsminister, skriver The Guardian.

Evans sa også at regjeringen kan legge fram et lovforslag som fastsetter en konkret valgdato. Regjeringen vil ha nyvalg, men ble nedstemt fredag, og det er ventet at de ikke får gjennomslag mandag heller.

Valgloven krever to tredels flertall for å skrive ut nyvalg, men en separat lov om valgdato vil bare kreve alminnelig flertall. Men selv det vil være vanskelig for en regjering som har mistet flertallet i Underhuset. ©NTB