Johnson kjemper for ny avtale med EU

Møtet, som er det første mellom de to, finner sted på nøytral grunn i Luxembourg mandag og har form av en arbeidslunsj.

Johnson slåss mot klokka for å få på plass en ny og revidert skilsmisseavtale med EU før 31. oktober, som er datoen som er satt for den britiske uttredenen av unionen. Underhuset har imidlertid satt foten ned for å gå ut av EU uten en avtale.

På møtet med Juncker vil Johnson gi klar beskjed om at en utsettelse er uaktuelt, skriver BBC.

– Milepæl

Ifølge den britiske utenriksminister Dominic Raab forhandles det om en avtale som er langt bedre enn den forgjengeren Theresa May fikk på plass, og som Underhuset sa nei til.

– Vi har utvekslet mange detaljer, og konturene av en avtale er nå svært klare. Dette er en viktig milepæl, sier Raab til BBC ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Annonse

Han håper en avtale er klar før EUs toppmøte 17. og 18. oktober.

EU-kilder avviser imidlertid at det er gjort framskritt i forhandlingene og hevder at britene ikke har kommet med noen konkrete og realistiske forslag som gir rom for å gjenåpne forhandlingene og revidere avtalen som alt ligger på bordet.

Ikke optimistisk

lfølge EUs brexitforhandler Michel Barnier, som også deltar under mandagens arbeidslunsj, er det «ingen grunn til optimisme».

Johnson har gjentatte ganger lovet å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober, med eller uten en framforhandlet skilsmisseavtale

– Tvil ikke, dersom vi ikke får en avtale – en avtale som er riktig for begge parter – så vil Storbritannia gå ut uansett, skriver han i mandagens utgave av avisen Daily Telegraph.

I helgen sammenlignet Johnson Storbritannia med den uregjerlige, grønne tegneseriekjempen Hulken.

– Jo galere Hulken blir, jo sterkere blir han, sa statsministeren.