Johnson: Ingen grunn til at britene skal forplikte seg til EU-regler

Britene skal ikke være forpliktet til å akseptere EU-regler mer enn EU skal være forpliktet til å akseptere britenes regler i en frihandelsavtale, ifølge Johnson.

– Det er ingen grunn til at en frihandelsavtale skal innebære at britene aksepterer EU-regler på konkurranseområdet, for subsidier, sosial beskyttelse, miljø eller annet, sier Johnson om sine planer for forholdet mellom de to partene etter brexit.

Annonse

Storbritannia forlot EU 31. januar, men forhandlinger om detaljene rundt skilsmissen fortsetter fram til 31. desember.