Ire får ansvar for EUs handelsavtale med Storbritannia etter brexit

Hogan har de siste fem årene vært EU-kommissær for landbruk, et viktig felt med et stort budsjett. I Ursula von der Leyens kommisjon skal han ha ansvar for handel, et annet tungt verv.

En av oppgavene som venter i den nye jobben, er å forhandle fram en handelsavtale med et utmeldt Storbritannia.

– Kommissær Hogan vil selvfølgelig arbeide for Europa som helhet, men det er helt klart en fordel å ha en ire i denne posisjonen i den viktige perioden som ligger foran oss, sa Irlands statsminister Leo Varadkar da utnevnelse ble kjent.

Kritisk

Irland er det EU-landet som kommer til å merke den britiske utmeldingen mest, og nettopp grensen mot Irland har vært det vanskeligste spørsmålet i brexitforhandlingene. Med tanke på den kommende kommissærens tidligere utsagn, er det liten grunn til å tro at han kommer til å gi ved dørene i forhandlingene som venter.

Hogan har de siste årene vært svært kritisk til brexitforkjemperne. Han har beskyldt dem for å fare med løgn og har tidligere kalt brexit en utopi som bare eksisterer i de konservatives valgprogram. Nylig langet han ut mot den «ikke valgte» statsministeren Boris Johnsons håndtering av utmeldingen fra EU.

Trump og Brasil

I den nye jobben får Hogan også andre kompliserte oppgaver i fanget. Han sier blant annet at EU vil forsøke å få USAs president Donald Trump til å gi opp sin «dumdristige» handelspolitikk.

– Trump har vist at han foretrekker handelskrig fremfor handelsavtaler. Vi vil gjøre det vi kan for å få ham til å innse sine feil, og forhåpentligvis vil kutte ut noe av den atferden vi har sett overfor Kina og når han omtaler EU som en sikkerhetsrisiko, sier Hogan til den irske kringkasteren RTE.

Hogans portefølje inkluderer også den nye handelsavtalen med det søramerikanske handelsforbundet Mercosur. Flere EU-land, inkludert Hogans hjemland, har truet med å ikke ratifisere avtalen med mindre Brasils president Jair Bolsonaro gjør mer for å beskytte regnskogen i Amazonas.

I likhet med resten av kommisjonen som ble presentert tirsdag, skal Hogan til utspørring i EU-parlamentet og må godkjennes der før han kan ta fatt på sine nye oppgaver 1. november.