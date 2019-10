Høyre-politiker gjenvalgt som leder i Europabevegelsen

– Det er blitt vanskelig å bruke miljø som et nei-argument, når EU har høyere ambisjoner på miljø enn utenforlandet Norge, sier leder Heidi Nordby Lunde i en pressemelding.

Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for byutvikling i Oslo, er valgt inn i sentralstyret til Europabevegelsen.

– De store klimakrisen og tap av biologisk mangfold gjør behovet for forpliktende internasjonalt samarbeid større. EU er ikke perfekt, men er en pådriver i disse spørsmålene, sier Marcussen.

Nordby Lunde er svært fornøyd med å få MDG-politikeren inn sentralstyret.

– Det er en styrke at vi har et sentralstyre med et kritisk blikk på det europeiske samarbeidet, samtidig som vi alle ser nødvendigheten av forpliktende internasjonalt samarbeid for å løse vår tids største utfordringer, sier Nordby Lunde.

Nestleder Irene Johansen ble også gjenvalgt, sammen med sentralstyrets medlemmer Torbjørn Wilhelmsen og Ida Hjeltnes. I tillegg kom Aase Marthe Horringmo og Bjørn Tore Ødegården inn som nye medlemmer, med Morten Skandfer og Øyvind Strømmen som varamedlemmer.

Europabevegelsen er en organisasjon som jobber for økt europeisk samarbeid i Norge.