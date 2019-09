Hektisk brexit-uke i vente

Frontene er velkjente når representantene i «alle parlamenters mor» trer sammen i Westminster slott tirsdag. Statsminister Boris Johnson har kommet til makten med et løfte om at britene skal ut av EU 31. oktober – enten de har en avtale eller ei.

Opposisjonen har lovet å gjøre alt for å hindre en såkalt hard brexit, og de kan tenkes å få støtte fra flere konservative parlamentarikere. Hva de faktisk kan oppnå og hvordan de skal gå fram, er derimot ikke like klart.

Og skulle de lyktes med å legge pinner i veien for Johnson, kan veien til et nyvalg være kort. En dato er allerede satt: 14. oktober, opplyste kilder i regjeringen til britiske medier mandag.

De siste ukene har partene snakket om, til og forbi hverandre som boksere på innveiingen før en kamp. Tirsdag møtes de endelig i ringen når Underhuset åpner dørene etter sommerferien.

For lite, for sent

Labour-leder Jeremy Corbyn har fått med seg mye av opposisjonen på at en brexit uten avtale må stanses, helst med lovvedtak som skal stoppe Johnson. De kan ha så lite som fire dager på seg før Boris Johnson sender dem hjem i en drøy måned. Og selv om Underhuset skulle få gjennom noen vedtak, kan det vise seg å være for lite og for sent. Regjeringen har signalisert at den vil trenere dem så langt det lar seg gjøre.

De siste dagene har til og med minst to statsråder, inkludert Michael Gove, antydet at de ikke vil følge opp lovvedtak mot brexit.

– Vi får se hva vedtakene sier, sa Gove i helgen.

Toryer som stemmer mot sin egen regjering risikerer å ikke få stille til valg for partiet igjen og må altså være villige til å ofre sin egen karriere om de går i seng med fienden den nærmeste tiden.

Mistillit og nyvalg

Både Corbyn og flere andre har også snakket om mistillitsforslag, men nevner det stort sett som en siste utvei. Med noen opprørske toryer på laget, kan opposisjonen overvinne regjeringens flertall og nå gjennom med et mistillitsforslag. Hva som skjer etter det er igjen mindre klart. Flere av dem som ikke vil ha noen hard brexit, vil heller ikke gi Corbyn nøklene til statsministerboligen. Uten et reelt regjeringsalternativ, kan det fort gå mot nyvalg.

Et annet tenkelig scenario er at Johnsons regjering selv går til Parlamentet og ber om nyvalg. Det vil i så fall kreve to tredels flertall, men er noe Johnson sier han vil unngå.

– Jeg ønsker ikke noe valg, dere ønsker ikke noe valg, sa han i en kort redegjørelse utenfor 10 Downing Street mandag kveld. Han sa også at han ikke under noen omstendigheter vil be EU om en ny utsettelse.

Det han ikke sa noe om er hva som skjer dersom Parlamentet faktisk spolerer planene hans. BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg er en av dem som likevel leser mandagens uttalelse som en implisitt kunngjøring av et nyvalg hvis ikke Parlamentet stiller seg bak regjeringens brexit-strategi.

Før helgen ble et nyvalg ansett for å være noe som kunne komme etter brexitfristen, men i løpet av mandagen er dette scenarioet altså fremskyndet med drøyt to uker.

Corbyn ønsker et nyvalg velkommen og skal ha sagt at han vil støtte det, uansett, dersom Johnson går inn for det. Selv om han ifølge Sky News' Kate McCann sier det er naturlig for Labour som opposisjonsparti å ønske et nyvalg, er det De konservative som har ligget best an på målingene i det siste.

Uten sidestykke

Mens opposisjonen har beskyldt Johnson for å opptre udemokratisk når han går inn for å suspendere Parlamentet i en hel måned, mener statsministeren at de som motarbeider ham, svekker regjeringens posisjon i forhandlingene med EU. Motstanden mot en hard brexit gjør nettopp det utfallet mer sannsynlig, advarte han før helgen.

Ingen av elementene i dagens politiske krisesituasjon er i og for seg helt nye og ukjente, men til sammen skaper de en situasjon og et politisk klima uten sidestykke. Derfor er det ingen som med sikkerhet kan si hva de neste dagene vil bringe. Det eneste som går an å spå med nesten 100 prosent sikkerhet, er at dramaet langt fra er over.