Handelsavtale mellom EU og Singapore trer i kraft

Singapore er EUs største handelspartner i Sørøst-Asia, og over 10.000 selskaper fra unionen er etablert i det asiatiske finanssenteret, opplyser EU-kommisjonen på en pressekonferanse.

– I en tid der det stilles spørsmål ved en åpen og regelstyrt verdenshandel, trenger vi slike avtaler mer enn noensinne. Dette er den 16. avtalen vi har fått på plass siden 2014, sier EUs handelskommissær Cecilia Malmström.

EU har totalt 42 slike avtaler med 73 handelspartnere.

Handelen mellom EU og Singapore er nokså jevnt fordelt mellom varer og tjenester, henholdsvis 53 og 51 milliarder euro i året. Det tilsvarer drøyt 500 milliarder kroner per sektor med dagens kurs.

I fjor endte handelsbalansen for varer med et overskudd på 16 milliarder euro for EU, viser tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat. Året før ga tjenester et handelsoverskudd for EU på 6,5 milliarder.

(©NTB)