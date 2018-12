Gjennombrudd for EUs lov om god handelsskikk

EUs arbeid med en matmaktlov fortsetter. Onsdag kom EU-kommisjonen, parlamentet og ministerrådet fram til en enighet om å innføre en lov om god handelsskikk som skal gjelde på EU-nivå.

Hensikten med loven er at både bønder og matindustrien skal beskyttes mot innkjøpsmakten til de dominerende europeiske dagligvarekjedene, som har vært tydelige i sin motstand mot lovregulering.

EU landbrukskommissær, irske Phil Hogan, er strålende fornøyd.

– En rettferdig verdikjede for mat kommer oss alle til gode. For en flott avslutning på 2018, skriver Hogan på Twitter.

WE HAVE A DEAL! 🤝 For the 1st time in history, the 3 #EU institutions have agreed on rules at European level to strengthen the position of farmers & food companies in the #FoodSupplyChain. A #FairFoodChain benefits us all – what a great end to 2018. 🇪🇺👩‍🌾👨‍🌾 pic.twitter.com/q0XtJmGsZe — Phil Hogan (@PhilHoganEU) December 19, 2018

Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke deler gleden, og mener EU er en pådriver når det gjelder å regulere maktfordelingen i dagligvarehandelen

Annonse

– Det er viktig at EU-institusjonene ble enige om å øke omsetningsgrensen for leverandører som omfattes av den nye loven, slik at den får reell virkning overfor leverandører og dagligvarekjeder, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke i en pressemelding.

Det han viser til, er at matmaktloven skal gi beskyttelse til leverandører med inntil 350 millioner euro i årlig omsetning, noe Brubakk sier er en betydelig forbedring fra det opprinnelige lovforslaget. Den nye loven vil dermed gi leverandører med omsetning opptil 350 millioner euro årlig beskyttelse mot innkjøpere som har en større omsetning.

– Vi ser fram til at den norske regjeringen i løpet av 2019 også legger fram et forslag til lov om god handelsskikk, slik Stortinget enstemmig har bedt om, sier Brubakk.

Copa-Cogeca, den europeiske organisasjonen for bondeorganisasjoner og landbrukssamvirker, er også fornøyd med enigheten mellom EU-institusjonene. Generalsekretær Pekka Pesonen understreker i en pressemelding at Copa-Cogeca har jobbet i årevis for en lov som gjør handel med mat mer rettferdig mellom bønder og leverandører på den ene siden og dagligvarekjedene på den andre.

Pesonen håper nå at ministerrådet og parlamentet raskt vil sørge for at loven innføres så fort som mulig i form av et EU-direktiv.

20 av 28 EU-land har allerede en matmaktlovgivning, og mange har etterspurt en enhetlig lov for hele unionen.

– Copa-Cogeca kommer til å følge nøye med at på hovedprinsippene i direktivet blir innført på en konsistent måte i alle medlemslandene, sier Pesonen.