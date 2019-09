Finland gir Johnson halvannen ukes frist

Finland innehar for tiden formannskapet i EU-rådet, og statsminister Antti Rinne kom med den nye tidsfristen etter et møte med Frankrikes president i Paris onsdag, melder Helsingin Sanomat. Målet er å unngå forhandlinger i ellevte time under EU-toppmøtet i Brussel 17. og 18. oktober.

– Vi må få et forslag snart og ha tid til å la ekspertene vurdere det. Vi kommer ikke til å forhandle i sanntid under toppmøtet, sier en tjenestemann i det franske diplomatiet.

Annonse

Denne uken sa en kilde ved den britiske statsministerens kontor at de har et forslag til en alternativ løsning, men at de ikke vil overlevere det formelt, fordi de vil ha kontroll på hva slags informasjon som kommer ut.

Boris Johnson hevder stadig at han ønsker seg en avtale, og han nevner ofte toppmøtet som tidspunktet for å få til dette. Samtidig holder han fast ved at han vil ta Storbritannia ut av EU 31. oktober – to uker etter toppmøtet – uansett om det foreligger en avtale eller ikke.

Toryene starter sitt landsmøte 29. september, noe som kompliserer Johnsons situasjon. Dersom han legger fram et brexitforslag rett i forkant av møtet, risikerer han indre splittelse i partiet.