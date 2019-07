EUs landbrukstopp raser mot «desinformasjon» om Mercosur-avtalen

– Det er mye desinformasjon og malplasserte opplysninger, og det har forvrengt debatten om Mercosur-avtalen, sier EUs landbrukskommissær Phil Hogan ifølge avisa EurActiv.

EU-kommisjonen og de søramerikanske landene i handelsblokken Mercosur ble i slutten av juni enige om en ny frihandelsavtale. Det er Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay som utgjør Mercosur-landene.

Landbrukskommissær Hogan kommer selv fra Irland, og i forrige uke vedtok parlamentet i hjemlandet en resolusjon hvor de avviser den nylig framforhandlete avtalen, ifølge avisa European Agri Policy.

Skal gjenopprette regnskog

Kritikere av avtalen har advart mot at kjøtt som importeres fra Mercosur-landene har vært produsert under forhold som ikke ville ha vært lovlige i EU. Hogan sier på sin side at forhandlingsdelegasjonen til EU har sørget for at ikke noe produkt kommer til å importeres til unionen uten at det tilfredsstiller EUs matsikkerhetsregelverk.

Også den sittende regjeringen i Brasil, som ledes av Jair Bolsonaru, har skapt uro blant kritikere. Men Hogan forsikrer at Mercosur-avtalen forplikter Brasil til å oppfylle kravene i Parisavtalen om å gjenopprette 12 millioner hektar av Amazonas – områder som er blitt avskoget.

Mercosur-avtalen er den største frihandelsavtalen EU noensinne har inngått. Alt i alt vil den dekke et marked bestående av rundt 800 millioner mennesker. Forhandlingene har pågått i nesten to tiår.

Kan ta fem år

Det gjenstår fortsatt å se om avtalen vil godkjennes av parlamentene i de 28 EU-landene.

Carlos Malamud, ekspert på forholdet mellom EU og Latin-Amerika i den spanske tenketanken Elcano, sier til avisa EFE at ratifiseringen av den nylig inngåtte avtalen kommer til å bli en kompleks affære.

– Det kan komme til å ta opptil tre år å få godkjent den kommersielle delen av avtalen, men opptil fem år om vi ser på hva som må gjøres av politisk dialog og samarbeid, sier Malamud til EFE.

Norge har som del av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) diskutert en egen frihandelsavtale med Mercosur-blokken siden 2017. Regjeringen håper å få i havn en slik avtale i løpet av august, men sier det er uaktuelt å inngå en avtale som undergraver norsk kjøttproduksjon.