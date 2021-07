EU vurderer å fase ut bensin- og dieselbiler innen 2035

Onsdag ventes det at EU-kommisjonen avdekker planen om kraftige utslippskutt i løpet av det neste tiåret fra nye biler for å bekjempe klimaendringene.

EUs målsetting er å være karbonnøytral innen 2050, men bensin- og dieselbiler er fortsatt europeernes viktigste transportmiddel. Kilder i Brussel venter derfor at det vil komme en kunngjøring om at det blir slutt på nye registreringer av fossilbiler fra 2035.

Elbilsalget øker

I dag er utslippsgrensen på mindre enn 95 gram CO2 per kilometer. Denne skulle ha blitt redusert med 37 prosent innen 2030.

Det pågår fortsatt diskusjon om hvor store kuttene skal være, men i Brussel er forventningene nå at det vil bli satt mål om en reduksjon på 60 prosent innen 2030 og at man skal oppnå 100 prosent bare fem år senere.

Omleggingen fra fossilbiler har fått et dytt i forbindelse med koronapandemien. Bilindustrien har lidd økonomiske tap, men elbiler har vært et unntak. Her har veksten bare tiltatt.

Batteridrevne biler sto for 8 prosent av nyregistreringer i Vest-Europa de første fem månedene i år med 356.000 nye biler.

– Dette er mer enn i hele 2019, bemerker analytiker Matthias Schmidt.

Det forestående nye regelverket vil forsterke utviklingen, ettersom det ikke bare vil bremse salg av bensin- og dieselbiler, men også effektivt fremme hybrid- og elbiler.

Advarer mot for raskt skifte

Billobbyen har erkjent at overgangen kommer, men har ønsket bistand fra EU, særlig når det gjelder å utvikle nettverk for ladepunkter.

– Under de rette forholdene er vi åpne for enda høyere CO2-reduksjonsmål i 2030, sier Oliver Zipse, president for bilprodusentforeningen ACEA og administrerende direktør i BMW.

Bransjen er imidlertid delt i synet på hva som er den beste veien videre. Noen advarer mot at for rask overgang vil øke prisene og favorisere kinesiske konkurrenter, som ligger foran innen batteriteknologi.

Men storselskapet Volkswagen, som står for ett av fire salg i Europa, følger i sporene til amerikanske Tesla og støtter en helelektrisk fremtid.

Bilprodusentene strides

I 2015 sto selskapet midt i en skandale som handlet om falske utslippstester på dieselmotorene. Nå er Volkswagen opptatt av å gjenopprette sitt rykte hos befolkningen og myndighetene.

Markedsanalytiker Matthias Schmidt sier det pågår en enorm konflikt internt i bilprodusentforeningen.

– Volkswagen ble tvunget til å gå tidlig inn i elektriske kjøretøy på grunn av "dieselgate" for å forbedre sitt image. De har gjort store investeringer og har nå produkter klare til å oppfylle CO2-krav, sier han.

Volkswagen planlegger å slutte å selge kjøretøy med forbrenningsmotorer mellom 2033 og 2035.

– Generelt er en bil på veien i 15 år. Hvis vi ønsker at transport skal være karbonfri innen 2050, så er det nødvendig at den siste fossildrevne bilen skal selges innen 2035, sier Diana Strauss fra pressgruppen Transport and Environment.

– Godt kompromiss

I en rapport som ble publisert i juni, får Volkswagen og Volvo gode karakterer for å ha forberedt seg på omlegging, mens Renault og Hyundai ligger like etter.

Men BMW, Daimler (som eier Mercedes-merket), Stellantis (Peugeot, Citrion og Fiat) og Toyota blir vurdert til å mangle ambisjoner og for sterkt opptatt av å beholde hybridbiler.

Måldatoen 2035 er et godt kompromiss, mener Pascal Canfin, leder for miljøkomiteen i EU-parlamentet.

Han mener 2030 vil være for tidlig for at industrien og arbeidslivet skal klare å tilpasse seg, mens 2040 vil være for sent for å kunne oppnå Europas klimamål. Men han mener det vil kreve «flere milliarder euro» å gjennomføre overgangen.

