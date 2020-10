EU vedtok ny finansiering av landbruket – kritikk fra Greta Thunberg

Europaparlamentet har fredag ettermiddag vedtatt en ny landbruksreform. Det skjer etter at flere har kritisert den nye ordningen som de mener tar for lite hensyn til klima og miljø.

Common Agricultural Policy (CAP) utgjør mer enn en tredjedel av EUs budsjett, og er systemet som gir produksjonsstøtte til europeiske bønder.

– I dag klarte EU å ikke stemme ned CAP, og gjorde i utgangspunktet deres utilstrekkelige klima- og miljømål umulige å nå. Og ingen visste at det skjedde. Takk til alle lobbyister, nyhetsredaktører og parlamentsmedlemmer som fikk dette til. Vi glemmer ikke...

Det skriver den verdenskjente svenske aktivisten Greta Thunberg på Twitter fredag ettermiddag.

Flere har de siste dagene slengt seg på og brukt emneknaggen #VoteThisCAPdown, for å vise at de ikke støtter forslaget som lå på bordet. Deriblant Thunberg.

Det har også flere EU-politikere gjort. Blant annet Thunbergs landsmann, Pär Holmgren, som representerer Miljøpartiet i Europaparlamentet.

– Takk for all støtte denne CAP-uken. Vi var mange som ville stemme ned CAP. Dessverre ikke mange nok. Jordbruket, og enda mer jordbrukspolitikken, innen EU må moderniseres og utvikles i en bærekraftig retning. For dyra, for naturen og for levende bygder, skriver Holmgren på Twitter.

Landbruksministeren er fornøyd

Ministerrådet i EU, som er en samling av lands egne statsråder på feltet, kom tidligere denne uken fram til et forslag, som er det parlamentet har stemt over fredag.

Den tyske landbruksministeren Julia Klöckner mente at dette var et grønt forslag.

– Dagens avtale er en milepæl for Europas landbrukspolitikk. Medlemsstatene fremhevet sin ambisjon om høyere miljøstandarder i landbruket og støttet samtidig den nødvendige fleksibiliteten for å sikre bøndenes konkurranseevne. Denne avtalen oppfyller ambisjonen om en grønnere, enklere og mer rettferdig CAP, sa hun.

– Yes yes yes

Under fredagens avstemming viste det seg også å være et klart flertall som støttet utformingen av den nye landbrukspolitikken.

– Yes yes yes, skrev den tyske politikeren Norbert Lins, som er leder av landbrukskomiteen i Europaparlamentet, på Twitter da avstemmingen var unnagjort.

Finske Elsi Katainen, en av nestlederne i landbrukskomiteen, sier seg også fornøyd med vedtaket.

– Parlamentets vedtak vil sikre et lønnsomt og bærekraftig landbruk i Finland fram til 2027. Mer av subsidiene blir rettet mot miljø- og klimatiltak, men samtidig vil de nordlige forholdene i Finland bli tatt hensyn til, sier Katainen i en pressemelding.

– Bevisst overskredet mange grenser

Copa Cogeca, organisasjonen som representerer europeiske bønder og samvirker, raser i en pressemelding mot alle som mener den nye landbruksreformen ikke stiller høye krav til bøndene.

– Med all respekt for visse aktivister, hvorav de fleste aldri har opplevd virkeligheten av jordnært landbruk, vil vi med bestemthet fortsette å forsvare en overgang som forener landbruksproduksjon og miljøvern for millioner av EU-bønder, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Meldingene og den utrolige mengden feilinformasjon på sosiale medier og i pressen mot landbruket har bevisst overskredet mange grenser, og vi vil svare dem på det når tiden er inne, legger de til.

Organisasjonen sier seg fornøyd med at flertallet av politikerne endte opp med å støtte den nye politikken.