EU-topper vil bruke Mercosur-avtalen til å stoppe regnskogbrannene i Brasil

– Det er helt uaktuelt at Irland vil stemme for Mercosur-avtalen hvis Brasil ikke innfrir sine miljøforpliktelser, sier Irlands statsminister Leo Varadkar i en uttalelse gjengitt av avisa The Irish Times.

Dermed blir Varadkar hittil den EU-statslederen som har gått hardest ut i ordkrigen mellom Brasils president Jair Bolsonaro og mer eller mindre hvem som helst som lar seg provosere av Bolsonaros uttalelser om unødvendigheten av en internasjonal strategi for vern av brasiliansk regnskog.

I forrige uke vedtok Norge å holde tilbake 300 millioner kroner i støtte til Brasil, etter at beregninger slo fast at landet ikke hadde nådd vernemålene for 2018.

I år ser det enda verre ut: Tall som ble offentliggjort av det brasilianske romforskningsinstituttet denne uka, viser en kraftig økning i antallet branner i ulike deler av Amazonas-regnskogen. Satelittbilder viser oppsiktsvekkende avskoging.

De fleste orienterte observatører sier at slike branner, der de ikke oppstår ved et uhell, kan ha vært stiftet av bønder som vil bruke avsvidd skog til å dyrke soya eller lage beitemarker for storfe. Bolsonaro, derimot, hevder miljøvernere har satt fyr på disse skogene. Også det provoserer Varadkar.

– Huset vårt brenner

Frankrikes president Emmanuel Macron, som i helga er vertskap for møtet i den såkalte G7-gruppen av verdens største økonomier, sier regnskogbrannene må bli et hovedtema på møtet.

«Huset vårt brenner. Bokstavelig talt. Regnskogen i Amazonas - lungene som produserer 20 prosent av verdens oksygen - står i brann. Det er en internasjonal krise», skriver Macron på Twitter.

Også Norge (som for ordens skyld ikke er del av G7) støtter en avtaletekst for klima og biomangfold som skal diskuteres på møtet, melder nettstedet EU Observer.

Vil ikke handelspresse

De norske midlene knyttet til regnskogvern er allerede blitt et tema i opphetete diskusjoner med Brasil. Norge har som nevnt stoppet utbetaling av 300 millioner kroner. Bolsonaro har svart med å kritisere norsk hvalfangst, illustrert med bilder av hvalfangst fra Færøyene.

Samtidig leder Norge Efta-landenes forhandlinger med Mercosur-landene om en handelsavtale tilsvarende den de i sommer inngikk med EU.

Disse handelsforhandlingene, derimot, er det uaktuelt å bruke som kort i diskusjoner om regnskogvern, ifølge næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). I avisa Klassekampen sier Røe Isaksen at «handelsavtaler først og fremst er handelsavtaler», at Norge «ikke vil blande inn det konkrete spørsmålet om Amazonas-avtalen i forhandlingene» og at Norge «ikke kan bruke handelsavtaler som erstatning for andre internasjonale avtaler, eller at alle temaer kan tas inn på detaljnivå».

Får kritikk

I en oppfølgersak i Klassekampen får Røe Isaksen kritikk fra flere opposisjonspartier – og regjeringspartiet Venstre – for denne holdningen.

Venstre og Ap går ikke lengre enn til å henholdsvis «forvente at engasjemementet opprettholdes i all dialog» og at bruk av handelsavtale er «en av tingene man må vurdere». SV, MDG og Rødt krever at Norge tar regnskogen inn i disse forhandlingene med en gang.

– Vi kan ikke fortsette å forhandle om en handelsavtale med en fyr som er i ferd med å punktere jordas lunger, sier MDG-talsperson Arild Hermstad til Klassekampen.