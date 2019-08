EU-topper fikk godt inntrykk av Johnson

Den britiske statsministeren sa på den avsluttende pressekonferansen mandag at han er «marginalt mer optimistisk» med tanke på å få til en utmeldingsavtale med EU.

Det synet ser det ut til at i hvert fall enkelte sentralt plasserte EU-tjenestemenn deler etter å ha sett Johnson i aksjon, blant annet på G7-toppmøtet i Biarritz.

– Godt orientert

Mujtaba Rahman, en akademiker og politiker som tidligere har jobbet i det britiske finansdepartementet og i EU-kommisjonen, skriver i en Twitter-tråd at flere ble positivt overrasket av den britiske statsministeren.

– Før Boris kom, var vårt felles inntrykk at utgangspunktet var «no deal». Etter besøket hans tror jeg fortsatt det er en mulighet, men nå tror jeg på at han ønsker en avtale, selv om oddsene fortsatt går i favør av en hard brexit, sier en høyt plassert EU-tjenestemann og får støtte fra en annen.

– Når det kom til innholdet, var det tydelig at han har dykket langt dypere i materien enn mange tror. Den Boris som besøkte oss var seriøs – statsministeren i et stort land med et problem som må løses, godt orientert, snakket som en statsmann.

Også fra andre hold kommer det positive skussmål, skriver Politico. Ifølge Wall Street Journal gjorde Johnson et godt inntrykk på blant andre Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Totalt sett gjorde han et godt inntrykk – nå må britene komme opp med en detaljert plan, sier en sentral europeisk tjenestemann.

Alternativ

Den store bøygen er fortsatt å finne en alternativ løsning for irskegrensen. Johnson har sagt kategorisk nei til den såkalte backstop-løsningen, som knytter britene til EU gjennom en tollunion inntil en permanent løsning er på plass. I teorien kan britene dermed bli hengende ved EU på ubestemt tid.

Sunday Times er en av flere aviser som har omtalt et forslag om at Storbritannia kan inngå flere separate avtaler der de forplikter seg til å holde seg innenfor EUs regelverk på enkelte områder som er relevante for handelen – dyrehelse nevnes som et eksempel – men står fritt på andre områder.

Målet er å begrense behovet for grensekontroll mellom britiske Nord-Irland og republikken og EU-medlemmet Irland, og la britene stå fritt til å inngå handelsavtaler med andre land.

– Godtar resten

Selv om det også er andre deler av utmeldingsavtalen Johnson er misfornøyd med, skal han ifølge Rahman ha sagt til de andre EU-lederne at han går med på alt annet i avtalen, så lenge han kommer seg unna backstopp-løsningen. Det inkluderer betalingen av «skilsmisseoppgjøret» på 39 milliarder pund eller rundt 430 milliarder kroner, skriver Politico.

De siste dagene har Johnson hevdet at det «strengt tatt» ikke foreligger noen forpliktelse til å betale dersom det ikke blir noen avtale. Det ble raskt avvist fra både EU-kommisjonen og Europaparlamentets brexitkoordinator Guy Verhofstadt. Storbritannia har å gjøre opp for seg, uansett hvordan de ender opp med å forlate unionen, var den klare beskjeden.

– Dersom Storbritannia ikke betaler det de skylder, vil ikke EU forhandle om noen handelsavtale. Etter en hard brexit vil det være det første kriteriet for samtaler, sa Verhofstadt.