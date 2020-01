EU-topp krever kompromisser for å gi britene markedsadgang

Ursula von der Leyen er i London for å møte statsminister Boris Johnson. Før møtet holdt hun et foredrag ved London School of Economics, der hun selv studerte på slutten av 1970-tallet.

I talen gjentok hun at det vil bli vanskelig å forhandle fram en handelsavtale mellom EU og Storbritannia etter at britene forlater unionen 31. januar. Hun sa også at «ethvert valg har konsekvenser».

Selv om Johnson vil ha en frihandelsavtale med EU, ønsker han ikke å følge EUs regler og reguleringer. Det kan gjøre forhandlingene fram til årsskiftet enda vanskeligere.

– Hvis ikke alle spiller etter de samme reglene for miljø, arbeidsliv, skatt og statsstøtte, kan dere ikke få den beste tilgangen til verdens største enkeltmarked, advarte von der Leyen.

– Dere kan heller ikke forvente enighet om alle aspekter ved det nye partnerskapet innen året er omme, sa hun. Johnson har sagt at han ikke vil forlenge overgangsperioden som går ut ved årsskiftet, selv om brexitavtalen med EU åpner for dette.