EU-sjef: God fremdrift i brexitforhandlinger

– Vi er i svært tett kontakt time for time, fordi forhandlingene nå er intensivert, sier Ursula von der Leyen, ifølge The Guardian.

– Det er god fremdrift, men det er to avgjørende områder – fisk og rettferdige konkurranseregler – der vi gjerne vil se mer fremgang, sier hun.

Nettopp fiskeri og konkurranseregler har vært blant de vanskeligste temaene siden forhandlingene startet, i tillegg til en mekanisme for å løse konflikter knyttet til avtalen.

Ratifisering i november

Von der Leyen sier forhandlerne skal se nøye på hvordan de kan komme fram til en løsning som lar hver av partene sette deler av avtalen til side dersom det oppstår klare brudd på forpliktelsene i den.

Etter en uke med forhandlinger i London, kom partene til Brussel torsdag. Der fortsetter de intensive forhandlingene fram til søndag.

EU-president Charles Michel sier de tror det kan gjøres opp status til uken. Han håper å kunne starte den formelle prosessen for å ratifisere en avtale i midten av november.

Canadisk optimisme

Kommentarene kom etter at de to EU-toppene hadde et videomøte med Canadas statsminister Justin Trudeau torsdag. Trudeau snakket positivt om å legge betingelsene fra Canadas frihandelsavtale med EU til grunn for en tilsvarende avtale med Storbritannia. Dagens avtale gjør at 95 prosent av handelen mellom EU og Canada er tollfri.

– De siste årene har jeg hatt mange samtaler med statsminister Boris Johnson om dette. Mens forhandlingene med EU ser ut til å være kompliserte, kan jeg fortelle at det går forholdsvis greit med Canada. Vi er optimistisk med tanke på en videreføring, sier den canadiske statsministeren.

