EU ser fremover på toppmøtets siste dag

Mye av kruttet så ut til å bli brukt opp tidlig på første møtedag, da stats- og regjeringssjefene sa ja til den nye brexitavtalen. Kveldssesjonen ble en lang diskusjon uten at man kom noe særlig videre med spørsmålet om EU-utvidelse på Balkan og forholdet til Tyrkia.

Lave forventninger

Fredag er det heller ikke ventet noen større konkrete gjennombrudd. Lederne skal diskutere de internasjonale aspektene ved klimaendringene, men det er først på toppmøtet i desember at de skal komme opp med retningslinjer for unionens langsiktige klimastrategi.

Langsiktighet er i det hele tatt stikkordet på andre og siste dag av møtet i Brussel. Langtidsbudsjettet for 2021 til 2027 skal diskuteres på overordnet nivå, blant annet størrelsen på landenes bidrag og fordelingen mellom ulike sektorer. Også dette skal tas opp igjen i desember, og fredagens debatt er ment å peke ut en retning for det finske presidentskapets forberedelser fram til det.

Politisk femårsplan

Den siste bolken er EUs strategiske agenda og den neste femårsperioden i EU-institusjonene. Det er ventet at rådet vil gi sin tilslutning til valget av Christine Lagarde som ny sjef for Den europeiske sentralbanken.

Lederskapet i EU-parlamentet er allerede endret etter valget i våres, og det er valgt nye ledere for rådet og kommisjonen. Selve kommisjonen er ikke godkjent ennå, og Ursula von der Leyen har fått beskjed om at hun ikke får ta over 1. november som planlagt, men må belage seg på å vente en måned til. Fortsatt mangler tre kommissærer, etter at kandidatene fra Frankrike, Romania og Ungarn ble avvist av parlamentet.

Den påtroppende presidenten er invitert til toppmøte som gjest og for å presentere sine prioriteringer for perioden fram til 2024.