EU-parlamentets brexitgruppe sier forslag ikke er godt nok

Forslaget fra Boris Johnson tar ikke tak i de høyst reelle spørsmålene som må løses dersom backstop-løsningen skal fjernes, skriver gruppen i en uttalelse torsdag.

Styringsgruppen, som ledes av Guy Verhofstadt, ble orientert om forslaget onsdag.

– Slutt på friksjonsfri handel

– Vi mener forslaget som ble lagt fram av den britiske regjeringen 2. oktober, i sin nåværende form ikke kan danne grunnlag for en avtale EU-parlamentet kan akseptere, skriver gruppen.

Det første av tre aspekter gruppen trekker fram er tollgrensen mellom Irland og Nord-Irland. Med Storbritannia utenfor den europeiske tollunionen, vil det bli nødvendig med kontroll av varer som krysser irskegrensen.

Selv om Johnson forespeiler høy grad av automatisert og elektronisk kontroll, sier gruppen at ethvert kontrolltiltak «vil bety slutten for friksjonsfri handel og vil skade øyas økonomi». I tillegg skriver de at fredsprosessen kan bli satt i fare.

– Ikke i nærheten

Gruppen er bekymret for at forslaget ikke gir tilstrekkelig trygghet om det endelige resultatet fordi detaljene skal fastsettes i løpet av overgangsperioden ut 2020. Den mener også det er problematisk at Nord-Irland i praksis får vetorett over avtalen til enhver tid og påpeker at spørsmålet kompliseres ytterligere fordi selvstyremyndighetene har vært suspendert i snart tre år.

– Oppsummert har styringsgruppen alvorlige bekymringer knyttet til forslaget slik det foreligger. Det er ikke i nærheten av å oppfylle det man ble enige om i kompromisset om backstop-løsningen, skriver gruppen. Den løsningen skal bevare en åpen irskegrense ved å knytte Storbritannia til EU i en tollunion inntil en permanent løsning er forhandlet fram.