EU og Storbritannia enige om ny tekst

Den nye teksten er godkjent på forhandlernivå og dessuten godkjent i prinsippet på politisk nivå, opplyser EUs president Donald Tusk.

Utkastet går nå videre til godkjenning på høyeste politiske nivå under det ekstraordinære toppmøtet om brexit som er planlagt førstkommende søndag.

Tekstutkastet fikk grønt lys av EU-kommisjonen torsdag etter et møte kvelden i forveien mellom Storbritannias statsminister Theresa May og EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

Det nye utkastet er nå distribuert videre til toppdiplomater fra EUs medlemsland, som møttes allerede torsdag formiddag for å begynne å analysere det.

Den politiske erklæringen kommer i tillegg til selve brexitavtalen, som fastsetter vilkårene for skilsmissen mellom EU og Storbritannia i mars neste år.

Erklæringen skal ikke være bindende, men regnes likevel som en svært viktig for å gjøre brexitpakken politisk spiselig, både for EUs medlemsland og for britiske parlamentarikere. Formålet med erklæringen er å stake ut kursen for det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia.

Ifølge lekkasjer til britisk presse bærer det nye utkastet bud om et «ambisiøst, bredt, dypt og fleksibelt partnerskap».