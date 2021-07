EU mener skogbruket ikke er bærekraftig i dag

EU vil ha skoger med mer artsmangfold og som tar opp mer karbon. Det mener de ikke harmonerer med dagens skogbrukspraksis.

Det får EU-land, men også norske skogeiere, til å reagere.

Dette er heller ikke første gang at skogbruket blir klassifisert som ikke bærekraftig. I vår skrev Nationen om EUs såkalte taksonomi, en felles finansoversikt over hvilke næringer som er bærekraftige å investere i. I et utkast ble skogbruket klassifisert som et næringsområde det ikke var bærekraftig å gjøre investeringer i.

Nå er det EUs nye skogstrategi som ligger på bordet, og et lekket utkast har skapt uro. Svenske Dagens Nyheter og NRK har omtalt saken.

– Sterke reaksjoner

Norges Skogeierforbund er bekymret for innholdet i den skogsstrategi, som blant annet ønsker å forby flatehogst, altså at man hogger ned et større område med trær. I motsetning til for eksempel plukkhogst, hvor man hogger ned enkelttrær til forskjellig tid.

– Det som nå har lekket ut, har skapt sterke reaksjoner blant europeisk skognæring, medlemsstater og EU-parlamentarikere. Det ville være oppsiktsvekkende om ikke kommisjonen gjorde noen endringer, sier direktør i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn, til NRK.

EUs skogstrategi vil ikke direkte påvirke norsk skogbruk, men organisasjonen frykter at kravene og reglene vil smitte over. Svenskene, som er en stor trevirke-nasjon er bekymret, og har allerede startet arbeidet med å få EU-kommisjonen til å endre sitt standpunkt.

– Motarbeider naturen

Gjermund Andersen, som har vært aktiv i Naturvernforbundet i mange år og skrevet boka "Nytt Skogbruk", mener EUs nye strategi er fornuftig.

– Dagens skogbruk, basert på flatehogst, motarbeider naturens egne mekanismer. Det gir mindre motstandsdyktig skog, og skader naturmangfold og friluftsliv, sier han til kanalen.

Han mener det er mange fordeler å hente gjennom såkalt plukkhogst, hvor man kan velge ut de tømmerstokkene som ser best ut.