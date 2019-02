EU lover kjapp respons om USA innfører toll på biler

EUs trussel kommer etter at USAs handelsdepartement i helgen opplyste at de har ferdigstilt en rapport som gir Trump myndighet til å innføre toll på bilimport innen 90 dager. Den kan trolig brukes til å presse Europa på handelsområdet.

– Om denne rapporten fører til tiltak som er negative for europeisk eksport, vil EU reagere på en rask og adekvat måte, sier talsmannen Margaritis Schinas.

Handelsdepartement har foretatt en undersøkelse rundt hvorvidt import av biler til USA utgjør en trussel mot den nasjonale sikkerheten. Rapporten ble levert til presidenten to timer før fristen søndag kveld.

En talsperson for departementet sier at innholdet i rapporten ikke vil bli offentliggjort.

Trump har tre måneder på seg til å avgjøre om han vil forholde seg til konklusjonen. Det er ventet at rapportens konklusjoner gir rom for at Trump kan presse Europa på handelsområdet. Skulle rapporten vurdere import av europeiske biler fra Europa til USA som en nasjonal sikkerhetstrussel, kan Trump pålegge biler fra Europa ekstra toll uten kongressens godkjenning.

Trump har allerede benyttet nasjonale sikkerhetsspørsmål til å innføre toll på stål og aluminium. Han har tidligere truet med en ekstratoll på 25 prosent på biler. En slik ekstratoll vil kunne ramme tysk bilindustri svært hardt.

Tysklands statsminister Angela Merkel har reagert kraftig på truslene om å innføre biltoll.

– Det er sjokkerende for oss at dette plutselig skal være en sikkerhetstrussel mot USA, sa Merkel da hun holdt tale under den store sikkerhetskonferansen i München lørdag.