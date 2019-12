EU-ledere enige om å starte handelssamtaler med britene

Brexit var tema på EU-toppmøtets siste dag. Der ble de 27 gjenværende EU-landene altså enige om å gå videre med det fremtidige forholdet til et Storbritannia som ikke lenger vil være med i klubben.

– Vi håper selvfølgelig å beholde et sterkt strategisk forhold til Storbritannia. Men vi er også rede til å forsvare våre interesser og vil fortsette å sikre samholdet mellom medlemslandene, sa EU-president Charles Michel på den avsluttende pressekonferanse etter toppmøtet.

Har lite tid

Også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er klar til å gå videre til neste steg etter at det britiske valgresultatet legger veien ut av EU åpen for statsminister Boris Johnson.

– Vi forventer at utmeldingsavtalen ratifiseres innen utgangen av januar. Deretter vil vi jobbe for et så tett forhold som mulig. EU-rådet har bedt kommisjonen om å være EUs forhandler også i tiden som kommer, og vi er klare til å formulere et mandat for å starte forhandlinger 1. februar, sa hun.

Det er allerede kjent at brexitforhandler Michel Barnier skal fortsette å lede forhandlingene med britene. Han har ingen lett oppgave foran seg, med tanke på at partene bare har elleve måneder på seg før den avtalte overgangsperioden utløper.

– Tidsrammen er svært utfordrende. Vi må komme i gang så raskt som mulig og få mest mulig ut av den korte tiden, understreket von der Leyen.

Konkurranse på like vilkår

Begge presidentene er opptatt av at en fremtidig handelsavtale må være tuftet på rettferdige konkurransevilkår, og von der Leyen påpekte at også sosiale rettigheter, miljøkrav og regler om statlige subsidier må ivaretas.

– I tillegg er det viktig å ta vare på de 3,5 millioner EU-borgerne som bor i Storbritannia.