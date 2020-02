EU lanserer kampplan mot kreft

EU-kommisjonens president er åpningstaler på et arrangement der hele unionen inviteres til å bidra til handlingsplanen. Målet er å få politiske ledere, helsepersonell, ikke-statlige organisasjoner og andre interessenter til å komme med innspill.

– Da jeg var liten, døde søsteren min av kreft. Jeg husker hvor fullstendig hjelpeløse foreldrene mine var. Hver og en av oss bærer på en lignende historie – eller kjenner noen som gjør det, skriver Ursula von der Leyen på Twitter.

– Trenger alles bidrag

– Andelen som overlever kreft øker, men det er fortsatt mye å gjøre. Som president for EU- kommisjonen vil jeg jobbe sammen med dere for Europas plan for å vinne over kreften. Vi trenger alles bidrag, skriver EU-toppen , som selv har studert medisin.

Hvert år får 3,5 millioner EU-borgere en kreftdiagnose. I 2013 døde nesten 1,3 millioner av kreft i EU, viser tall fra statistikkbyrået Eurostat. Tallet utgjør 26 prosent – en firedel – av alle dødsfall det året.

– Hvorvidt planen vår lykkes, vil avhenge av innsatsen til en rekke aktører. Jeg håper alle vil delta helhjertet i denne prosessen og dele uvurderlig ekspertise, erfaring og innsikt. Vi trenger alles bidrag for å sikre at denne ambisiøse planen gir konkrete utslag i borgernes liv, sier helsekommissær Stella Kyriakides.

Færre kreftdødsfall i Norden

Lungekreft er den kreftformen som krever flest liv blant menn, mens brystkreft koster flest kvinner livet, viser tallene fra Eurostat. Det er betydelig flere menn enn kvinner som dør av kreft, 727.000 mot 570.000 i tallmaterialet fra 2013.

Ungarn hadde den høyeste dødsraten knyttet til kreft, med 345 dødsfall per 100.000 innbyggere. Kypros lå lavest med 194. Generalt hadde Norden og middelhavslandene forholdsvis få kreftdødsfall, skriver nyhetsbyrået DPA.