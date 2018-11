EU-land setter brexitavtalen under lupen

Fredag formiddag møttes medlemslandenes EU-ambassadører til en første diskusjonsrunde etter at avtaleutkastet ble offentliggjort sent onsdag kveld.

Diplomatene gransker nå den 585 sider lange teksten med lupe for å se hva som faktisk ligger i den. De aller fleste har nemlig ikke fått lese avtaleutkastet før nå.

Et tett møteprogram er planlagt i dagene framover for å kontrollere at avtalen er spiselig for alle.

EU måtte vente

De siste detaljene i utkastet falt på plass for få dager siden, etter intense sluttforhandlinger dag og natt.

Britiske forhandlere tok så med seg avtaleutkastet til London, der nøkkelministre tirsdag ble innkalt én etter én for å skumme igjennom teksten på et sikret leserom i Downing Street.

Deretter holdt regjeringen et regjeringsmøte onsdag for å ta stilling til utkastet.

På dette tidspunktet hadde diplomater og eksperter fra EUs øvrige medlemsland fortsatt ikke fått lese igjennom avtalen.

Parallelle møter

Onsdag ettermiddag samlet EU-ambassadørene seg til et møte med EUs forhandlingsdelegasjon på nøyaktig samme tidspunkt som regjeringsmøtet i London.

Etter hva NTB forstår, hadde EUs forhandlere da med seg avtaleteksten i lukkede pappesker. Planen var å åpne eskene og dele ut avtaleutkastet i det sekund det kom et klarsignal fra London om at den britiske regjeringen hadde godkjent utkastet.

Men møtet i London varte og varte. Først etter fem timer med harde diskusjoner kom klarsignalet. Da hadde ambassadørene i Brussel gitt seg for lengst. Pappeskene ble båret uåpnet ut av møterommet mens diskusjonene i London fortsatt pågikk.

Advarer mot endringskrav

I dag er teksten tilgjengelig for alle. Men det fins ingen garanti for at samtlige medlemsland vil være tilfreds med den.

En sentralt plassert EU-kilde sier forhandlerne har gjort alt de kan for å holde diplomatene orientert underveis, slik at det ikke kommer noen overraskelser.

– Men vi kan ikke si 100 prosent sikkert at ingen vil ha noen ideer til hvordan det som ligger på bordet, kan forbedres, sier EU-kilden.

En anonym kilde gjør det likevel klart at forhandlerne på begge sider av bordet nå mener at det ikke er mer forhandlingsrom igjen.

– Så hvis noen skulle ha ønsker om endringer, må de vise ansvarlighet og vurdere nøye hva det vil gjøre med prosessen.

Venter støtte fra EU-siden

Fra diplomathold fortelles det at medlemslandene fikk vite vesentlig mer i begynnelsen av forhandlingsprosessen. Men regimet ble gradvis strammere.

Det kan ha flere grunner. Misnøye med omfattende lekkasjer til pressen antas å ha vært en viktig del av bakteppet. Men forhandlerne kan også ha holdt igjen for å slippe åpen kamp om hvert minste komma i avtalen.

Det regnes likevel som lite sannsynlig at medlemslandene nå vil stikke kjepper i hjulene for prosessen. På fredagens ambassadørmøte skal det ikke ha kommet noen krav om endringer.

Et nytt møte er planlagt søndag.

– Men det er en sterk vilje hos medlemslandene nå til å få dette over målstreken, sier en diplomatkilde til NTB.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier med utkastet til avtale mellom EU og Storbritannia om vilkårene for skilsmissen dem imellom. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB scanpix