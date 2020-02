EU krever at Storbritannia forbyr klorvasket kylling for å få gjennom en handelsavtale

Det er The Guardian som melder dette.

Avisen skal ha fått tilgang til dokumenter som viser at Frankrike skal ha fått med dette inn i EU-forhandlingene, som vil legge grunnlaget for EUs forhandlinger om en ny handelsavtale med Storbritannia.

I det nye avsnittet om miljø og helse skal det blant annet ligge krav om et forbud av diverse sprøytemiddel og bruk og import av klorvasket av kjøtt.

Tidligere har britiske myndigheter sagt at de ikke vil garantere et forbud mot import av klorvasket kylling. Dette handler om at USA ønsker at klorvasket kylling skal være en del av en handelsavtale med dem.

Franske myndigheter har tidligere uttrykt at de vil knytte Storbritannia fullt til EUs regelverk knyttet til miljø-, sosial- og arbeidstakerstandarder. Andre EU-land mente dette var å gå for langt.

USA vil selge klorvasket kylling

USA har tidligere uttalt at de vil at EU skal oppheve forbudet mot klorvasket kylling og hormonbehandlet storfekjøtt i bytte mot en rask handelsavtale.

Donald Trump truet med å innføre 25 prosents toll på import av europeiske biler hvis ikke EU går med på flere amerikanske krav i forhandlingene om en ny handelsavtale, ifølge NTB.

EU har importforbud mot kyllinger som er blitt vasket med klor. USAs landbruksminister Sonny Perdue mener den negative omtalen av klorvasket kylling er overdrevet.

– Vet dere hva det er? Det er i all hovedsak eddik, og å si at det er utrygt eller ikke bør brukes er ikke basert på god vitenskap, har han uttalt, ifølge nyhetsbyrået.

– En drittpakke

USAs ambassadør til Storbritannia har tidligere advart Storbritannia mot å snakke stygt om amerikanske landbruksprodukter.

– Dere presenteres for et falskt valg mellom å holde dere til EU-direktiver eller blir oversvømt av amerikansk mat av dårlig kvalitet. Misvisende og opprørende betegnelser som «klorkylling» og «hormonkjøtt» brukes til å stille amerikanske bønder i et dårlig lys. Det er på tide at noen tar bladet fra munnen og sier hva dette her er: en drittpakke, sa ambassadøren, Woody Johnson i et intervju med The Telegraph.