EU-kommisjonen kan godkjennes uten britisk medlem

Kommisjonen er «EUs regjering» og leder det praktiske arbeidet og byråkratiet i unionen. Den består av ett medlem fra hvert medlemsland, noe som har blitt komplisert med Storbritannia på vei ut av EU.

Egentlig skulle britene vært ute for nesten en måned siden, før den nye kommisjonen skulle på plass. Det er dermed ikke nominert noe britisk kommissær. Etter at brexit ble utsatt, er derimot britene forpliktet til å komme opp med en kandidat, ettersom landet fortsatt er medlem av EU.

Det har ikke skjedd, og det har dermed vært usikkert om det ville være noen formaliteter i veien for at Ursula von der Leyens nye kommisjon overtar etter Jean-Claude Junckers kollegium 1. desember. Mandag godkjente EU-rådet listen over 27 kandidater, til tross for det altså fortsatt er 28 EU-land.

Dermed ser det juridiske ut til å være på plass for den nye kommisjonen. Den endelige godkjenningen skjer ved avstemning i EU-parlamentet onsdag.

