EU: Johnsons brexit-krav er uakseptabelt

EU tillater ikke at brexitavtalen reforhandles, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i en telefonsamtale med Johnson torsdag.

– President Juncker lyttet til det statsminister Johnson hadde å si, og gjentok EUs ståsted om at utmeldingsavtalen er den beste og eneste mulige avtalen, i tråd med EUs retningslinjer, sa en talskvinne for Juncker.

Johnson foreslo i sin første statsministertale i Parlamentet torsdag at backstop-løsningen for irskegrensen må fjernes fra den nåværende brexitavtalen.

Det er uakseptabelt krav, mener EUs brexitforhandler Michel Barnier, som omtaler Johnsons tale som «stridslysten».

Maner til samhold

Barnier anklager Johnson for å forsøke legge press på samholdet i de gjenværende medlemslandene.

– Det som står igjen som betydningsfullt fra vår side, er å beholde roen, holde oss til våre prinsipper og retningslinjer, og å vise solidaritet og samhold blant de 27 landene, skriver Barnier i et brev til EUs 27 utenriksministre som Sky News har fått tilgang til.

– En no-deal vil aldri være EUs valg, men vi må alle være beredt på alle scenarioer, skriver Barnier.

Offensiv statsminister

Johnson insisterte i sin tale på at han ønsker en avtale med EU, men sa at en avtale kun er mulig hvis EU gir etter. Den nåværende brexitavtalen, som har blitt avvist flere ganger i Parlamentet, ble forhandlet fram av Johnsons forgjenger Theresa May.

– Jeg håper at EU vil revurdere sin nåværende avvisning om å foreta endringer i utmeldingsavtalen. Hvis de ikke gjør det, vil vi, Storbritannia, selvsagt måtte forlate EU uten noen avtale, sa Johnson i sin mer enn to og en halv time lange tale.

Han sa han er klar til å møte EUs ledere når de ønsker det, og han lovet også å sette inn høygiret for å ta høyde for en brexit uten avtale. Millioner av pund skal brukes på en informasjonskampanje rettet mot både vanlige folk og næringsliv.

Kritikk

Den nyslåtte statsministeren ble møtt med høylytte spørsmål fra en opposisjon som grillet ham på detaljnivå.

Hvordan vil han være i stand til å holde fast ved regjeringens løfte om å holde grensen mellom Nord-Irland og EU-landet Irland fri for tollkontroll? Hvordan skal han gjennomføre sitt løfte om at de 3 millioner EU-borgerne som bor i Storbritannia, kan få bli?

Johnson avfeide slike detaljer med sedvanlig optimisme.

– Det er fullt mulig at vi i 2015 vil kunne se bak på denne usedvanlige perioden som starten på en ny gyllen æra i vår historie, sa Johnson.

Labour-leder Jeremy Corbyn lot seg ikke rive med. Landet er bekymret for at «den nye statsministeren overvurderer seg selv», uttalte Corbyn.

– Han sier han har bein i nesa, styrke og ambisjoner. Vårt land har ikke behov for armveivende skryt, men dyktighet, alvorlighet og, etter et tiår med splittende politikk til fordel for de få, fokus på de manges interesser, sa Corbyn.

Tiden går

Statsministeren har mindre enn 100 dager på seg til å oppfylle løftet om å få Storbritannia ut av EU innen 31. oktober. Parlamentet starter fredag sin seks uker lange ferie. Når den er over, må Johnson kjempe mot flertallet.

– Underhuset skal stanse statsministeren, sa Ian Blackford fra det skotske nasjonalistpartiet SNP. Han kaller en brexit uten avtale «økonomisk galskap».

Opposisjonen kan også forsøke å avsette Johnsons regjering ved å fremme mistillitsforslag i september. Samtidig er det spekulasjoner om Johnson kan komme til å utlyse nyvalg tidlig på høsten, i håp om å skaffe seg flertall i Parlamentet til å fullføre sin brexitplan.