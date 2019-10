EU godtar ikke Johnsons siste forslag til brexitavtale

Barnier deltok onsdag på kommisjonens ukentlige møte, der han ga en statusrapport om brexitprosessen og veien videre. Etter møtet sa Barnier at det heller ikke er noe som tyder på et snarlig kompromiss.

– Her jeg står i dag kan jeg ikke si at vi øyner grunnlag for en avtale, sa Barnier og tonet dermed ned håpet om at partene skulle finne fram til en løsning før neste ukes EU-toppmøte.

Hele EU-kommisjonen var enige om at Boris Johnsons forslag til løsning ikke er bra nok.

– Vi diskuterte Johnsons forslag igjen, og hele kollegiet var enige med Barnier om at forslaget ikke er bra nok, sa budsjettkommissær Günther Oettinger på en pressebrifing i Brussel. Han bekrefter dermed den negative mottakelsen britenes forslag til løsning for irskegrensen har fått i Brussel.

Han sa Barnier vil ha nye møter med sin motpart torsdag.

Johnson vil bli kvitt Theresa Mays fremforhandlede løsning om en midlertidig tollunion med EU – uten noen fast sluttdato. Han foreslår i stedet en hybridløsning som går ut på at Nord-Irland inntil videre blir en del av EUs indre marked, men også en del av et samlet britisk tollområde som skal stå utenfor EU.

Dermed blir det en tollgrense mellom Nord-Irland og EU-medlemmet Irland. For EU er enhver handelshindring på øya uakseptabel. ©NTB