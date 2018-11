EU-domstolen sier nei til opphavsrett på hvordan mat smaker

Matprodusenten Levola beskylder produsenten Smilde for å ha kopiert smaken på en av deres ostedipper, etter at Smilde lanserte sin ostedipp for fire år siden.

Saken havnet til slutt i EU-domstolen. Nå har dommerne her avgjort at «smaken til et produkt ikke kan bli identifisert med presisjon eller objektivitet» og at smak «ikke kan beskyttes av opphavsretten».

Domstolen understreker at smak en av mat, til forskjell fra bøker, filmer, sanger og lignende, avhenger av følelser og forventninger som er subjektive og varierer.

En nederlandsk domstol skal nå fatte en endelig beslutning i saken, basert på EU-domstolens dom.

