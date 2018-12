Hun tok et oppgjør med dem som etterlyser alternativer til avtalen.

– Brexit har synliggjort kostnaden ved å skape usikkerhet om tilknytningen til det europeiske markedet, sa Solberg da hun oppsummerte det siste halvåret på en pressekonferanse torsdag.

Her erklærte hun at noe av det viktigste regjeringen gjør for norske interesser, er å stå opp for EØS.

– 1. januar fyller EØS-avtalen 25 år. Det er en kilde til velstand for en liten og åpen økonomi som Norge, sier statsministeren og understreker at det er uaktuelt for henne å være med å skape usikkerhet om avtalen.

Solberg mener brexit har vist at alternativene til EØS er dårligere.

– Vi trenger EØS. Det er vanskelig å se for seg at vi skal omstille oss fra oljeøkonomien uten en ordnet markedsadgang med vår viktigste handelspartner. Det er kanskje tydeligere nå enn tidligere, sier Solberg.

(©NTB)