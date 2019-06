Energi Norge går hardt ut mot Ap-forslag: – Virker lite gjennomtenkt

Arbeiderpartiet vil ta opp kampen med EU og la norske bedrifter slippe å betale ekstra for å kjøpe et bevis på at det et sted i Europa produseres like mye fornybar strøm som det de kjøper, såkalte opprinnelsesgarantier.

Else-May Botten (Ap), som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, går i dag ut i VG hvor hun forklarer hvorfor partiet ønsket å løse opp på denne ordningen som stammer fra EUs fornybardirektiv og er felles for EØS-land.

– Vi er opptatt av at norske industriselskaper ikke skal bli tvunget til å kjøpe slike opprinnelsesgarantier fra 2021. Når 98 prosent av all strømproduksjon i Norge er fornybar, og vi produserer mer enn vi selv bruker, er det unødvendig å belaste norske bedrifter med å kjøpe papirgarantier for å bevise at strømmen de bruker, er ren, sier Botten til avisen.

Kommuner kan miste milliardinntekter

Det får interesseorganisasjonen Energi Norge til å reagere. Som en kunne lese i Nationen nylig, betyr det at kommune og stat kan miste inntekter på opptil to milliarder. Det er fordi inntektene fra opprinnelsesgarantiene kommer inn til kraftprodusentene, som i stor grad eies av det offentlige, kommuner, fylkeskommuner og staten.

– Forslaget vil gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse og dermed frata fornybarnæringen opptil et par milliarder kroner i årlige inntekter, som i neste runde rammer kommunene og staten som eier 90 prosent av kraftproduksjonen, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien.

Han mener det er spesielt måten Arbeiderpartiet går ut på i en sak, som han sier er frivillig for bedriftene som velger å kjøpe en opprinnelsesgaranti.

– Regjeringen har igangsatt en prosess for å forbedre ordningen, men Aps forslag vil jo i praksis avvikle ordningen på norsk side. Det virker lite gjennomtenkt, ettersom ordningen både er frivillig for industrien og bidrar med store inntekter til de mange Ap-styrte kommunene som eier vannkraftverk, sier Kroepelien.

– Tvinges

Else-May Botten sier til VG at bedriftene «tvinges».

– Vi mener det bør utfordres fordi alle – også EU – vet at norsk industri i all hovedsak produserer sine produkter på ren norsk vannkraft. Det blir helt meningsløst at en norsk bedrift skal tvinges til å ta kostnaden for å betale for et bevis de ikke trenger, sier Botten.

Norges vassdrags- og energidirektorat, som har ansvaret for å dele ut disse opprinnelsesgarantiene i Norge, skriver følgende om ordningen på sine sider:

– Det er kraftleverandørene som kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter. Kraftleverandørene kan da tilby kundene en garanti for at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden bruker. Det er valgfritt for kunden om den vil inkludere opprinnelsesgarantier i sitt strømabonnement, skriver NVE.

Statsråden: Vurderer alle sider

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) sier til VG at han er åpen for å vurdere Ap-forslaget.

– Vi er allerede godt i gang med å vurdere endringer som kan gjøre at systemet med opprinnelsesgarantier kan fungere bedre enn i dag. En rapport fra Oslo Economics gir en helhetlig beskrivelse av dagens ordning og har vært på bred høring. I samarbeid med NVE vurderer vi nå alle sider ved ordningen, sier han.

Kroepelien i Energi Norge mener ordningen med opprinnelsesgarantier gjør den grønne energiomstillingen Europa raskere.

– Salg av opprinnelsesgarantier gir fornybar energi et konkurransefortrinn sammenlignet med for eksempel kullkraft, og bidrar dermed til raskere energiomstilling i Europa. Ordningen er blitt såpass verdifull at den nå er med på å utløse investeringer i fornybar energi, sier Kroepelien.