Den siste EU-kommissæren godkjent

Med Oliver Várhelyis godkjenning mandag er den siste brikken på plass i den påtroppende presidentens puslespill. Etter at tre kandidater ble avvist i parlamentet tidligere i høst, måtte Ungarn, Romania og Frankrike komme opp med nye kandidater.

De to sistnevnte ble godkjent etter utspørring i sine parlamentskomiteer før helgen. Várhelyi fikk på sin side et knippe ekstra spørsmål som måtte besvares skriftlig. Det gjorde han mandag, og samme ettermiddag fikk han tommelen opp fra parlamentets utenrikskomité.

Dermed blir han etter alt å dømme kommissær med ansvar for eventuelle nye utvidelser av EU.

Annonse

Forrykket balanse

Da Ursula von der Leyen presenterte kandidatene i september, hadde hun oppfylt målet om kjønnsbalanse blant de 27 som utgjør «EUs regjering». Ekstrarundene har forrykket den noe, og det er nå 15 menn og 12 kvinner som skal stå for den daglige driften av unionen.

EU-parlamentet må fortsatt stemme over kommisjonen som helhet, men med mandagens godkjenning ligger alt til rette for at det kan skje innen 1. desember. Det er den ny datoen von der Leyen sikter mot etter at det ble klart at hun ikke vil rekke den opprinnelige fristen 1. november.

Uavklart for Storbritannia

En ytterligere komplikasjon har oppstått etter at brexit ble utsatt. Alle land plikter å nominere en kommissær, men britene har ikke gjort det, ettersom de skulle vært ute av unionen innen forrige månedsskifte.

Storbritannia har også sagt at nasjonale regler hindrer dem i å komme opp med en kandidat før valget 12. desember. EU har startet en juridisk prosess som kan ende med sanksjoner mot Storbritannia.