De grønne i EU-parlamentet vil stemme mot von der Leyen

Under debatten tirsdag, som skal munne ut i en skriftlig avstemning sent på ettermiddagen, sa De grønnes leder Phillipe Lamberts at kandidatens planer er for «vage».

- Ordvalget ditt er blitt sterkere, men forslagene er fortsatt ganske vage. Du forstår sikkert at vi derfor ikke kan stemme på deg som kommende leder av kommisjonen, sa Lamberts.

Han trakk særlig fram klimauttalelsene og mente at de lå langt under De grønnes forventninger.

Parlamentets ytre høyre-gruppering, som blant annet omfatter 11 representanter fra Alternativ for Tyskland, har også gjort det klart at de ikke støtter von der Leyen.

De store gruppene, som sosialistene og de liberale, har ennå ikke tonet flagg.

