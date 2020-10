Brexit-toppmøte uten en avtale å diskutere

Den britiske statsministeren Boris Johnson sa for en drøy måned siden at dersom en avtale ikke var klar til dette toppmøtet, måtte begge sider innse at de ikke kunne komme i mål. Rett før møtet er tonen fra britene endret, og det ligger an til at forhandlingene kan fortsette på overtid.

– Johnson må ta en beslutning om neste skritt etter toppmøtet, basert på samtalen med EU-sjef Ursula von der Leyen og forhandlingsgruppens anbefaling, sier en britisk talsmann til nyhetsbyrået Reuters.

Samtalen med von der Leyen ble holdt onsdag kveld, bare timer før EU-landenes ledere samles i Brussel.

Pandemi før brexit

Uten en ferdig avtale å snakke om, minner lederne om at det er kort tid igjen til årsskiftet og slutten på overgangsperioden etter brexit. I et utkast til sluttdokument, går de inn for å be sjefforhandler Michel Barnier intensivere forhandlingene for på sikre at en avtale kan tre i kraft innen 1. januar.

Barnier har flere ganger sagt at de må være i mål innen utgangen av oktober, dersom de skal rekke å ordne det formelle før året er omme.

Med brexit delvis på sidelinjen, kan pandemien bli første sak på toppmøtet. Noen av landene som igjen opplever mye smitte, har sagt at de vil begynne med å diskutere covid-19, forteller en kilde i EU-diplomatiet.

Torsdag er det første nye fargekartet fra smittevernbyrået ECDC ventet, og lederne vil be om å fortsette å jobbe for å koordinere innsatsen mot pandemien.

Klimamål på vent

Skjerping av EUs klimamål for 2030 blir også tema i Brussel torsdag. Kommisjonen har gått inn for 55 prosent kutt i klimagassutslipp, mot dagens mål på 40 prosent. Nå er stafettpinnen hos stats- og regjeringssjefene.

Onsdag sa en gruppe på 11 EU-land, inkludert de nordiske medlemmene, at målet må være «minst 55 prosents kutt».

Det er imidlertid ikke ventet noen konklusjoner denne uken. I stedet er planen å bli enige om et nytt mål på toppmøtet i desember.

På møtets andre og siste dag, skal statslederne innom en rekke utenrikspolitiske spørsmål. Flere av dem er i praksis allerede løst. På forrige toppmøte klarte de endelig å bli enige om sanksjoner mot Hviterussland, og onsdag kom listen over sanksjoner mot russere etter forgiftningen av Putin-kritiker Aleksej Navalnyj.

Ny diskusjon om Tyrkia

Forholdet til Tyrkia, som også i utgangspunktet skulle tas opp igjen i desember, kan dukke opp allerede denne gangen. Tyrkia har lett etter gass i farvann Hellas og Kypros regner som sine, og onsdag var et tyrkisk boreskip på vei tilbake til området.

Fra forrige toppmøte ligger en trussel om sanksjoner som et ris bak speilet, men håpet var å ikke utløse dem ennå. Det er heller ikke gitt at det kommer noen formell uttalelse i denne omgang.

– Det er ikke alltid det er noen konkrete beslutninger, og det jo ikke lenge siden forrige gang lederne møttes. Så dette blir kanskje et slags mellommøte, sier en EU-diplomat om toppmøtet som starter torsdag ettermiddag.

