Brexit-opprørere med nye planer om å kaste May

Theresa May står nå foran sin vanskeligste uke som statsminister. Tirsdag skal Underhuset stemme over hennes brexitavtale, en avstemning hun trolig kommer til å tape. Hva May da vil gjøre, har hun ikke gjort klart.

Tilhengerne av en hard brexit skal være klare til å sende inn brev til den såkalte 1922-komiteen der de uttrykker mistillit mot henne, ifølge The Times. Det må sendes inn 48 brev før en avstemning om mistillit blir utløst.

Et forsøk på å kaste May forrige måned, endte med at brexit-opprørerne ikke klarte å mobilisere tilstrekkelig mange brevskrivere.

Blant dem som nå posisjonerer seg, er Boris Johnson. Han sa til BBC søndag at han mener det er mulig å forhandle fram en annen avtale med EU, og utelukket ikke at han ville utfordre May.

Opprørerne tar uansett en sjanse. Skulle May vinne en mistillitsavstemning, kan hun ikke utfordres igjen på ett år.