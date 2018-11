– Brexit en advarsel til norske EØS-motstandere

Midt i den høyst uavklarte situasjonen etter at EU og Storbritannia ble enige om et utkast til en brexitavtale, retter Venstres medlem av utenrikskomiteen på Stortinget en advarende pekefinger i retning den norske EØS-debatten.

– Brexit-prosessen viser hvor avhengige alle europeiske land er av hverandre, og ikke minst hvor krevende det er å skulle gå ut av et etablert og velfungerende samarbeid uten at det får dramatiske konsekvenser for folk og næringsliv. Alle motstandere av EØS bør se brexitprosessen som en alvorlig advarsel, sier Raja til NTB.

– Det bør særlig Senterpartiet, SV og de delene av Ap som lefler med tanken om å gå ut av EØS ta innover seg. Avtalen er svært viktig for verdiskaping og velferd i Norge, legger han til.

– Store ord

SV-leder Audun Lysbakken mener Raja bommer.

– Han er en mann av store ord. Men her har han åpenbart ikke satt seg inn i den store forskjellen mellom det som skjer i Storbritannia nå, og det den norske EØS-debatten handler om. Irskegrensen er det store problemet i Storbritannia. Vårt problem er at sosial dumping brer om seg i arbeidslivet, uten at norske myndigheter har mulighet til å sørge for ordnede forhold, hevder SV-lederen.

Annonse

Dersom britene ender opp med en handelsavtale som er bedre EØS-avtalen, må det åpne mulighetene for Norge, fremholder Lysbakken.

«Komiske Ali»

Senterpartiets finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik sammenligner Raja med «komiske Ali».

– Storbritannia er det landet i verden som Norge handler mest med. Om de forhandler fram en avtale med EU som er bedre enn EØS-avtalen, så må vi forholde oss til politiske realiteter som endrer seg, sier Gjelsvik til NTB.

KrF-leder Knut Arild Hareide mener det ikke er noen grunn til at brexit skal endre EØS-debatten i Norge.

– Brexit har vist at alternative tilknytningsformer til EØS langt fra er enkle, sier Hareide til NTB.