Brexit: Den vanskeligste delen er fortsatt i vente

Ved midnatt natt til lørdag norsk tid gikk Storbritannia omsider ut av EU, tre år, sju måneder, en uke og en dag etter den skjebnesvangre folkeavstemningen torsdag 23. juni 2016.

Selve skilsmissen var vanskelig nok. Et katastrofalt nyvalg strippet Storbritannias forhenværende statsminister Theresa May for flertallet i Parlamentet. Da hun endelig hadde fått en avtale på plass med EU, ble hun nedstemt i Underhuset tre ganger på rad. Tre utsettelser av brexit, en ny statsminister, nye runder med forhandlinger i Brussel og enda et nyvalg måtte til før avtalen til slutt ble godkjent av de folkevalgte.

Men skilsmissen er én ting, livet som nyskilt noe annet.

Nye forhandlinger

Det som kommer nå, er forhandlingene om hvordan det framtidige forholdet skal se ut.

EU og Storbritannia har dårlig tid. En overgangsordning sørger for at det meste fortsetter som før ut året. Og overgangsordningen kan i prinsippet forlenges med to år til. Men statsminister Boris Johnson har vært krystallklar: En forlengelse kommer ikke på tale.

Det betyr at EU og Storbritannia bare har elleve måneder på seg til å få på plass en ny frihandelsavtale. En dans på roser blir det neppe.

– Forhandlingsagendaen er massiv: handel med varer, handel med tjenester, databeskyttelse, sikkerhetssamarbeid, luftfart, veitransport, fiskeri. Listen er endeløs, sier Jill Rutter ved tankesmia UK in a Changing Europe.

– Dette mangler sidestykke, sier hun.

Interessekamp

Næringslivsorganisasjoner har allerede begynt å posisjonere seg for å forsvare sine interesser.

Hotell- og restauranteiere ønsker fortsatt tilgang til billig arbeidskraft fra kontinentet.

Bilprodusenter advarer mot nye hindre som kan ramme europeiske leverandører.

Finansbransjen ønsker fortsatt tilgang til EU-markedet.

Fiskere vil ha europeiske rivaler ut av britisk farvann.

Nord-Irland

Samtidig kommer Nord-Irland inn som et eget problem.

For å sikre fredsprosessen har EU og Storbritannia avtalt at det ikke skal finne sted kontroller på grensa mellom Irland og Nord-Irland. I skilsmisseavtalen har britene gått med på å innføre en tollgrense i Irskesjøen i stedet.

Nøyaktig hvordan denne tollgrensa skal fungere, er fortsatt i det blå.

I tillegg må Storbritannia få på plass nye frihandelsavtaler med land utenfor EU. Det inkluderer Norge.